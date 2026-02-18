Ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα για το 2025 ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου, με ρεκόρ νέου δανεισμού, αυξημένη κερδοφορία και ενισχυμένους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας.

Οι νέες χορηγήσεις ανήλθαν σε 3 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 23% σε ετήσια βάση, ενώ το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων διαμορφώθηκε στα 10,9 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 8%. Αντίστοιχα, η καταθετική βάση της τράπεζας, στην πλειονότητά της λιανική, ανήλθε σε 22,2 δισ. ευρώ, επίσης αυξημένη κατά 8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Τα κέρδη μετά τη φορολογία διαμορφώθηκαν στα 481 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 128 εκατ. ευρώ προήλθαν από το τέταρτο τρίμηνο του 2025. Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) ανήλθε σε 18,6%, ενώ τα βασικά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στο 1,10 ευρώ. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα, στο 37%, αντανακλώντας την αποτελεσματική διαχείριση του λειτουργικού κόστους.

Η ποιότητα του ισολογισμού ενισχύθηκε περαιτέρω, με το ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων να μειώνεται στο 1,2% και τη χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων να περιορίζεται στις 33 μονάδες βάσης. Ιδιαίτερα ισχυρή παραμένει η εικόνα ρευστότητας, καθώς ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας ανήλθε στο 321%, με πλεόνασμα ρευστότητας ύψους 9,2 δισ. ευρώ. Σε επίπεδο κεφαλαίων, ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) διαμορφώθηκε στο 21,0% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στο 25,9%, ενώ η οργανική δημιουργία κεφαλαίων ανήλθε σε 436 μονάδες βάσης.

Η τράπεζα ανακοίνωσε ποσοστό διανομής κερδών 70% για το 2025, στο ανώτατο όριο της πολιτικής της, με συνολικό μέρισμα ύψους 305 εκατ. ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί εξ ολοκλήρου σε μετρητά, κατόπιν έγκρισης από την ετήσια γενική συνέλευση.

Σε δήλωσή του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου, Πανίκος Νικολάου, χαρακτήρισε το 2025 ακόμη μία χρονιά ισχυρής κερδοφορίας, επισημαίνοντας ότι η οικονομική και λειτουργική απόδοση της Τράπεζας στηρίχθηκε στην υψηλή κεφαλαιακή της βάση, την καλή ποιότητα του ισολογισμού και την ανθεκτικότητα των καθαρών εσόδων από τόκους, παρά το περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων. Όπως ανέφερε, τα δάνεια και οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 8% σε ετήσια βάση, υπερβαίνοντας τον αρχικό στόχο αύξησης του δανειακού χαρτοφυλακίου για το 2025, με τη ζήτηση να προέρχεται κυρίως από επιχειρήσεις και τον τομέα διεθνών εργασιών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο κ. Νικολάου υπογράμμισε παράλληλα τη δέσμευση της Τράπεζας για ισχυρές αποδόσεις προς τους μετόχους, σημειώνοντας ότι τα τελευταία δύο χρόνια οι συνολικές διανομές ανήλθαν σε περίπου 550 εκατ. ευρώ. Η Τράπεζα Κύπρου θα προχωρήσει σε ενημέρωση επενδυτών στις 3 Μαρτίου 2026, όπου θα παρουσιάσει τις στρατηγικές της προτεραιότητες και τους επικαιροποιημένους χρηματοοικονομικούς στόχους, σε ένα μακροοικονομικό περιβάλλον όπου η κυπριακή οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται με ρυθμούς υψηλότερους από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.