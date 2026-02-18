Η κ. Κωνσταντοπούλου είπε ότι προσπαθούν να πλήξουν το κόμμα της «με τους πιο βρώμικους τρόπους»

«Αυτές οι πολύ σκοτεινές μέρες που ζούμε θα τελειώσουν σύντομα», δήλωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας χθες το απόγευμα σε δημοσιογράφους, στο περιστύλιο της Βουλής.

Η κ. Κωνσταντοπούλου απευθυνόμενη στους πολίτες τόνισε ότι «η χώρα μας πρέπει κάποια στιγμή να ανασάνει από αυτή την εγκαταστημένη διαφθορά και διαπλοκή, από αυτό το παρακράτος μέσα στο κράτος, που πια ομολογείται από τους ίδιους εκείνους που το συγκροτούν» και πρόσθεσε: «Εδώ και πολύ καιρό η Πλεύση Ελευθερίας ενοχλεί, γιατί είναι η πιο δυναμική, παρεμβατική, καθαρή Κοινοβουλευτική Ομάδα, αυτή που τους ξεβολεύει, αυτή που τους κυνηγάει, το κίνημα που δεν δέχεται να βουλώσει το στόμα του. Το κίνημα που είναι εκεί για να υπερασπίζεται τους ανθρώπους, τα αθώα θύματα, τους εργαζομένους».

Η κ. Κωνσταντοπούλου είπε ότι προσπαθούν να πλήξουν το κόμμα της «με τους πιο βρώμικους τρόπους». «Τους έχουμε καταγγείλει και τους βρώμικους τρόπους και τους βρώμικους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στη Βουλή, μέσα στην κυβέρνηση και υπό την φτερούγα του κ. Μητσοτάκη», συμπλήρωσε.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, σχετικά με τη «φερόμενη καταγγελία, φερόμενης εργαζόμενης» του κόμματος ότι παρέμεινε απλήρωτη από τον Μάρτιο του 2025, υποστήριξε ότι πρόκειται για «συκοφαντίες» και «σπέκουλα» και πως δεν έχει καμία επίσημη ή ανεπίσημη ενημέρωση από την επιθεώρηση εργασίας.

Η κ. Κωνσταντοπούλου δήλωσε σχετικά ότι το πρόσωπο που εμφανίζεται ως καταγγέλλουσα «δεν έχει εργαστεί στην Πλεύση Ελευθερίας από τον Φεβρουάριο του 2025, εδώ και περισσότερο από ένα έτος. Είναι ψευδές ότι εργάζεται στην Πλεύση και δεν πληρώνεται, είναι ψευδές όλο αυτό το κατασκεύασμα».