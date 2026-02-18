Ο χρυσός άμεσης παράδοσης ενισχύθηκε κατά 1,1% στα 4.929,69 δολάρια ανά ουγγιά έως τις 11:14 ώρα Ανατολικής Ακτής, αφού την Τρίτη είχε υποχωρήσει περισσότερο από 2%.

Οι τιμές του χρυσού κινήθηκαν ανοδικά την Τετάρτη, ανακάμπτοντας από χαμηλό μίας εβδομάδας που είχε καταγραφεί στην προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς οι αγορές αναμένουν τη δημοσίευση των πρακτικών της συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (FOMC) για τον Ιανουάριο, αναζητώντας ενδείξεις σχετικά με την πορεία των επιτοκίων.

Ο χρυσός άμεσης παράδοσης ενισχύθηκε κατά 1,1% στα 4.929,69 δολάρια ανά ουγγιά έως τις 11:14 ώρα Ανατολικής Ακτής, αφού την Τρίτη είχε υποχωρήσει περισσότερο από 2%. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ για παράδοση τον Απρίλιο κατέγραψαν άνοδο 0,9% στα 4.949,20 δολάρια.

Μετά τη δημοσιοποίηση των πρακτικών της FOMC αργότερα εντός της ημέρας, οι επενδυτές θα στρέψουν την προσοχή τους στα στοιχεία για τον δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) των ΗΠΑ για τον Δεκέμβριο, που ανακοινώνονται την Παρασκευή, προκειμένου να αντλήσουν περαιτέρω ενδείξεις για την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής.

Οι αγορές εκτιμούν επί του παρόντος ότι η Federal Reserve θα προχωρήσει σε μείωση επιτοκίων τον Ιούνιο, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME. Ο χρυσός, που δεν αποδίδει τόκο, τείνει να ευνοείται σε περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων.

H κεντρική τράπεζα θα μπορούσε να εγκρίνει «αρκετές ακόμη» μειώσεις επιτοκίων μέσα στο έτος, εφόσον ο πληθωρισμός επιστρέψει σε τροχιά προς τον στόχο του, ωστόσο μια νέα μείωση επιτοκίων ενδέχεται να καθυστερήσει, λόγω των συνεχιζόμενων κινδύνων για τις προοπτικές του πληθωρισμού στις ΗΠΑ.

Στο γεωπολιτικό πεδίο, το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν την Τρίτη σε μια κατανόηση επί «κατευθυντήριων αρχών» για συνομιλίες σχετικά με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι μια συμφωνία είναι άμεση, όπως δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Παράλληλα, διαπραγματευτές από την Ουκρανία και τη Ρωσία ολοκλήρωσαν την πρώτη από δύο ημέρες ειρηνευτικών συνομιλιών στη

Γενεύη υπό τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να πιέζει το Κίεβο να κινηθεί γρήγορα για την επίτευξη συμφωνίας που θα τερματίσει τον τετραετή πόλεμο.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι άμεσης παράδοσης υποχώρησε κατά 2,2% στα 75,05 δολάρια ανά ουγγιά, μετά από πτώση άνω του 5% στην προηγούμενη συνεδρίαση. Η πλατίνα ενισχύθηκε κατά 2% στα 2.049,42 δολάρια, ενώ το παλλάδιο σημείωσε άνοδο 1,9% στα 1.714,64 δολάρια.