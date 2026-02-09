Ο χρυσός στην αγορά spot ενισχύθηκε κατά 2,50% και διαμορφώθηκε στα 5.108 δολάρια ανά ουγγιά.

Οι τιμές του χρυσού καταγράφουν άνοδο τη Δευτέρα, ενισχυμένες από την υποχώρηση του δολαρίου, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονται για μια εβδομάδα γεμάτη κρίσιμα μακροοικονομικά στοιχεία, τα οποία ενδέχεται να δώσουν σαφέστερες ενδείξεις για την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Ο χρυσός στην αγορά spot ενισχύθηκε κατά 2,50% και διαμορφώθηκε στα 5.108 δολάρια ανά ουγγιά. Ο βασικός καταλύτης της σημερινής κίνησης του χρυσού είναι η αδυναμία του δολαρίου, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες για ασθενέστερα οικονομικά στοιχεία, ιδιαίτερα από την αγορά εργασίας. Το δολάριο υποχώρησε κατά 0,8%, αγγίζοντας χαμηλό άνω της μίας εβδομάδας, γεγονός που καθιστά τον χρυσό, ο οποίος τιμολογείται σε δολάρια, φθηνότερο για τους επενδυτές εκτός ΗΠΑ.

Το ενδιαφέρον των αγορών στρέφεται στις ανακοινώσεις αυτής της εβδομάδας για τις νέες θέσεις εργασίας εκτός αγροτικού τομέα, τον πληθωρισμό και τις νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ. Οι αγορές προεξοφλούν ήδη τουλάχιστον δύο μειώσεις επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης εντός του 2026. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters, οι νέες θέσεις εργασίας εκτιμάται ότι αυξήθηκαν κατά 70.000 τον Ιανουάριο.

Τα χαμηλότερα επιτόκια ευνοούν παραδοσιακά τον χρυσό, καθώς μειώνουν το κόστος ευκαιρίας της διακράτησης ενός περιουσιακού στοιχείου που δεν αποδίδει τόκο. Παράλληλα, η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας συνέχισε για 15ο συνεχόμενο μήνα τις αγορές χρυσού τον Ιανουάριο, σύμφωνα με στοιχεία της Λαϊκής Τράπεζας της Κίνας.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι ενισχύθηκε κατά 2,9% στα 80,22 δολάρια ανά ουγγιά, μετά από άνοδο σχεδόν 10% στην προηγούμενη συνεδρίαση, ενώ στα τέλη Ιανουαρίου είχε αγγίξει ιστορικό υψηλό στα 121,64 δολάρια. Η πλατίνα υποχώρησε οριακά κατά 0,2% στα 2.092,95 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το παλλάδιο παρέμεινε σταθερό στα 1.707,25 δολάρια.