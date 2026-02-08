Το Κεντρικό Συμβούλιο της ΚΝΕ διοργανώνει μεγάλη πολιτική - πολιτιστική εκδήλωση προς τιμήν της συμπλήρωσης 50 χρόνων από το 1ο Συνέδριο της ΚNE.

Σε ανακοίνωση για τα 50 χρόνια από το 1ο Συνέδριο, το ΚΣ της ΚΝΕ τονίζεται ότι: «Η ΚΝΕ είναι ο συνεχιστής μιας ηρωικής πορείας αγώνων και θυσιών για το δίκιο του λαού, για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Συνεχιστής της ΟΚΝΕ (Ομοσπονδία Κομμουνιστικών Νεολαιών Ελλάδας), της πρώτης οργάνωσης νεολαίας του ΚΚΕ, που έδρασε στα χρόνια του Μεσοπολέμου μέχρι το 1943. «Κληρονόμος» των μαχητικών παραδόσεων της ΕΠΟΝ (Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων) που έδρασε την περίοδο της Κατοχής και της Αντίστασης, και της Δημοκρατικής Νεολαίας, νεολαίας του ΔΣΕ (Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας) που η δράση του αποτελεί την κορυφαία στιγμή της ταξικής πάλης τον 20ό αιώνα».

Διαβάστε αναλυτικά:

«Φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από το 1ο Συνέδριο της ΚΝΕ, που πραγματοποιήθηκε στις 18-22 Φεβρουαρίου 1976. Τιμούμε όσους και όσες έβαλαν το λιθαράκι τους στην ηρωική πορεία της ΚΝΕ. Συνεχίζουμε τον αγώνα για την κοινωνία της πραγματικής ελευθερίας, τον σοσιαλισμό - κομμουνισμό.

Ήταν μακρύς ο δρόμος ως εδώ...

Η ΚΝΕ ιδρύθηκε το 1968, μέσα στα σκοτεινά χρόνια της δικτατορίας, σε συνθήκες παρανομίας, διώξεων και τρομοκρατίας. Από τα πρώτα της βήματα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες έδρασε ανυποχώρητα για τα συμφέροντα της νεολαίας, πρωτοστάτησε στην αντιδικτατορική πάλη και στον ξεσηκωμό του λαού και της νεολαίας.

...δύσκολος δρόμος…

Η ΚΝΕ είναι η επαναστατική οργάνωση νεολαίας του ΚΚΕ. Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα έχει καθοριστική συμβολή στην ανάπτυξη της πάλης της νεολαίας για τα σύγχρονα δικαιώματά της, ενάντια στην καπιταλιστική εκμετάλλευση, τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και κάθε είδους καταπίεση.

...τώρα είναι δικός σου αυτός ο δρόμος!

Σε έναν κόσμο που φλέγεται από τους ανταγωνισμούς και σαπίζει μέσα στα αδιέξοδα του συστήματος, η νεολαία δεν πρέπει να συμβιβαστεί με την “κανονικότητα” των πολέμων, της εκμετάλλευσης, της ανασφάλειας, της ζωής χωρίς δικαιώματα.

Η ελπίδα βρίσκεται στον οργανωμένο αγώνα για την επαναστατική ανατροπή του καπιταλισμού! Για μία κοινωνία χωρίς κρίσεις, φτώχεια, πολέμους, φασισμό. Για τον σοσιαλισμό-κομμουνισμό.

Η εποχή μας, με την τεράστια ανάπτυξη της τεχνολογίας, της επιστήμης, της ίδιας της ανθρώπινης εργασίας μπορεί να εξασφαλίσει μία καλύτερη ζωή για τον λαό και για τους νέους!

Ο λαός έχει τη δύναμη να γίνει πρωταγωνιστής των εξελίξεων! Με την πραγματική εξουσία στα χέρια του, να σχεδιάζει την οικονομία με βάση τις σύγχρονες ανάγκες του και όχι τα κέρδη των λίγων. Έτσι μπορεί η νεολαία να απολαμβάνει την εργασία, τη μόρφωση, τον πολιτισμό, τον ελεύθερο χρόνο, τη ζωή που σήμερα της στερούν. Να συμμετέχει δραστήρια στην άσκηση της νέας εξουσίας, που καμιά σχέση δεν έχει με το σημερινό σάπιο και διεφθαρμένο σύστημα και τα κόμματα που το υπηρετούν.

Αυτόν τον δρόμο φωτίζει η πολιτική πρόταση του ΚΚΕ, που τώρα βγαίνει πιο δυνατό με την επιτυχία του 22ου Συνεδρίου του!

Αυτόν τον δρόμο βαδίζει η ΚΝΕ με τη φλόγα των επαναστατικών ιδεών, τη δύναμη της οργάνωσης και τη νεανική ορμή που μπορεί να σαρώσει το σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης και της αδικίας!

Έλα μαζί μας! Οργανώσου στην ΚΝΕ!».

Το Κεντρικό Συμβούλιο της ΚΝΕ διοργανώνει μεγάλη πολιτική - πολιτιστική εκδήλωση προς τιμήν της συμπλήρωσης 50 χρόνων από το 1ο Συνέδριο της ΚNE, την Κυριακή 15 Φλεβάρη στις 19.00, στην Αίθουσα Συνεδρίων στην έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ στον Περισσό (Λεωφ. Ηρακλείου 145).

Στην εκδήλωση θα μιλήσει ο Θοδωρής Κωτσαντής, Γραμματέας του ΚΣ της ΚΝΕ, και χαιρετισμό θα απευθύνει ο Δημήτρης Γόντικας, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και Γραμματέας του ΚΣ της ΚΝΕ την περίοδο 1972 - 1979.

Θα ακολουθήσει μουσικό αφιέρωμα σε πολιτικά και διεθνιστικά τραγούδια που στιγμάτισαν την αντιδικτατορική πάλη, πρωτακούστηκαν στα Φεστιβάλ ΚΝΕ - «Οδηγητή» και φλογίζουν ακόμα τις καρδιές που αγωνίζονται!

Την ενορχήστρωση και μουσική επιμέλεια έχει ο Γιάννης Λουπάκης. Τραγουδούν: Πολυξένη Καράκογλου, Λευτέρης Καρνασόπουλος, Μαρία Μιχαλάκα, Θανάσης Χουλιαράς. Συμμετέχουν η Ρίτα Αντωνοπούλου και η Μαρία Φαραντούρη μαζί με τον συνθέτη Θανάση Βούτσα.

Επιπλέον, από την Παρασκευή 13 έως και την Κυριακή 15 Φλεβάρη θα γίνονται οργανωμένες ξεναγήσεις στις δύο εκθέσεις που βρίσκονται στον χώρο, με πρωτότυπα αντικείμενα και ντοκουμέντα από την ηρωική Ιστορία του ΚΚΕ, ορισμένα από τα οποία εκτίθενται για πρώτη φορά.

Η πρώτη έκθεση σκιαγραφεί την ασίγαστη, ηρωική πάλη του ΚΚΕ από την ίδρυσή του ακόμα, αναδεικνύοντας γνωστές ή και λιγότερο γνωστές πλευρές της πάλης του λαού, των αγώνων του, μέχρι και στιγμιότυπα από την πολιτική προσφυγιά στις χώρες που οικοδομούσαν τον σοσιαλισμό. Ξεχωριστή ενότητα αποτελούν ντοκουμέντα που σκιαγραφούν τη λυσσασμένη επίθεση του αστικού κράτους στο ΚΚΕ και τις διώξεις αγωνιστών.

Η δεύτερη έκθεση είναι αφιερωμένη στα 80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας.