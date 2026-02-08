Αναλυτικά όσα τονίζονται στην επιστολή.

Κοινή Επιστολή προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, εξέδωσε ο Δήμαρχος Σκύρου Κυριάκος Αντωνόπουλος, η Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Εύβοιας και Σκύρου κα Άννα Κουτσούπη και η Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Σκύρου κα Ελένη Γαβρίλη, σχετικά με τη συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην έκδοση της άδειας εμπορικής χρήσης των υδροπλάνων, η οποία αποτελεί κρίσιμο εμπόδιο για την έναρξη πτήσεων και την ουσιαστική ενίσχυση της νησιωτικής συνδεσιμότητας της Ευβοίας, της Σκύρου, των Σποράδων και όλων των νησιωτικών και χερσαίων προορισμών της χώρας!

Όπως αναφέρεται στην επιστολή: «Εδώ και περισσότερα από είκοσι χρόνια, τα υδροπλάνα επανέρχονται διαρκώς στον δημόσιο λόγο. Νομοθετικά πλαίσια θεσπίζονται και τροποποιούνται, εξαγγελίες γίνονται και προσδοκίες καλλιεργούνται. Παρ’ όλα αυτά, μέχρι σήμερα δεν έχει ξεκινήσει ουσιαστικά καμία εμπορική δραστηριότητα υδροπλάνων στη χώρα».

Διαβάστε αναλυτικά:

«Κύριε Υπουργέ,

Η υπόθεση των υδροπλάνων στη χώρα έχει πάψει εδώ και καιρό να αποτελεί τεχνικό ή θεσμικό ζήτημα. Έχει εξελιχθεί σε μια παρατεταμένη εκκρεμότητα, η οποία δημιουργεί σύγχυση, αβεβαιότητα και πλέον εύλογη αγανάκτηση στις τοπικές κοινωνίες και στον τουριστικό κλάδο.

Είναι προφανές ότι γύρω από το ζήτημα υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, διαφωνίες και επιφυλάξεις σε διοικητικό επίπεδο. Παράλληλα, καταγράφονται και εξωγενείς αντιδράσεις, κυρίως επιχειρηματικού χαρακτήρα, απέναντι στην ενεργοποίησή τους. Οι διαφορετικές αυτές στάσεις, ωστόσο, δεν μπορεί να οδηγούν σε διαρκή αδράνεια ούτε να μετακυλίονται επ’ αόριστον στις τοπικές κοινωνίες.

Ως Δήμαρχος Σκύρου και ως εκπρόσωποι του τουριστικού κλάδου της Εύβοιας και της Σκύρου, δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι δεν αποδεχόμαστε άλλη αναμονή. Δεν μας ενδιαφέρει η αντιπαράθεση. Μας ενδιαφέρει ένα και μόνο πράγμα: να υπάρξει καθαρή, επίσημη και τελική απόφαση.

Ιδιαίτερη σημασία για εμάς έχει η άμεση αρχική διασύνδεση της Εύβοιας και της Σκύρου με τις Σποράδες και τον Βόλο, ως απαραίτητος αναπτυξιακός μοχλός για την ευρύτερη περιοχή, καθώς και η διασύνδεση με άλλους προορισμούς του Αιγαίου και της ηπειρωτικής χώρας που διαθέτουν αδειοδοτημένα υδάτινα πεδία ή υδατοδρόμια. Η δημιουργία ενός λειτουργικού δικτύου υδροπλάνων μπορεί να ενισχύσει την περιφερειακή συνοχή, να διευκολύνει τις τουριστικές ροές και να δημιουργήσει ουσιαστικές συνέργειες μεταξύ προορισμών.

Στην περίπτωση της Σκύρου δεν τίθεται ζήτημα ακτοπλοϊκής εξυπηρέτησης. Το νησί διαθέτει το δικό του πλοίο και εξυπηρετείται υποδειγματικά.

Η Σκύρος δεν περιορίστηκε ποτέ σε παθητικό ρόλο. Ήδη από τον Απρίλιο του 2014, το Λιμενικό Ταμείο Σκύρου προχώρησε στον πρώτο διαγωνισμό στην Ελλάδα για τη δημιουργία υδατοδρομίου εντός λιμένα από ιδιωτικό φορέα, αποστέλλοντας την προκήρυξη σε δεκάδες λιμενικούς φορείς σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο την επιτάχυνση της δημιουργίας ενός εθνικού δικτύου υδροπλάνων. Και τώρα διαθέτει υδατοδρόμιο και υδάτινο πεδίο!

Κατά την περίοδο των μνημονίων υπήρξαν αντικειμενικές δυσκολίες, αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο και καθυστερήσεις. Σήμερα, επτά έτη μετά την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια, τέτοιες δικαιολογίες δεν υφίστανται. Παρ’ όλα αυτά, παρατηρείται ένα διαρκές θολό τοπίο, όπου κάθε φορά ανακύπτει ένα νέο εμπόδιο, μεταθέτοντας τη χορήγηση των απαιτούμενων αδειών και, τελικά, την έναρξη της εμπορικής εκμετάλλευσης.

Σε πολλές χώρες όπου τα υδροπλάνα λειτουργούν εδώ και χρόνια, τα πράγματα είναι απλά και λειτουργικά. Στην Ελλάδα, αντιθέτως, έχουμε φτάσει στο σημείο να αναζητούμε πρόβλημα για κάθε λύση. Έτσι παραμένει ανενεργή μια τουριστική δραστηριότητα που θα μπορούσε να προσφέρει άμεση συνδεσιμότητα, εξωστρέφεια, ανταλλαγές επισκεπτών, ενίσχυση των τοπικών οικονομιών και ουσιαστική αναβάθμιση των μεταφορών αλλά και των διακομιδών!

Στην Εύβοια και τη Σκύρο θέλουμε να πετάξουν τα υδροπλάνα. Θέλουμε να ξεκινήσει μια οργανωμένη τουριστική υπηρεσία που θα παρακάμπτει προβλήματα και θα δίνει αναπτυξιακή ανάσα σε περιοχές που τη χρειάζονται.

Για πολλούς προορισμούς, οι συνδέσεις με υδροπλάνα θα αποτρέψουν τη διενέργεια του «γύρου της Ελλάδας» για την προσέγγισή τους. Κάθε περαιτέρω καθυστέρηση σημαίνει χαμένη τουριστική περίοδο, χαμένο εισόδημα και χαμένες ευκαιρίες.

Με την παρούσα παρέμβαση δεν ζητούμε νέες διευκρινίσεις, νέες διαδικασίες ή νέες συσκέψεις.

Είτε η Πολιτεία επιλέγει να ενεργοποιήσει τα υδροπλάνα, είτε επιλέγει να μην το πράξει. Και στις δύο περιπτώσεις, οφείλει να το δηλώσει ρητά και υπεύθυνα και καθαρά! Ζητούμε απόφαση!».