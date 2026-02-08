Τα λάθη στην ανατροφή των παιδιών είναι αναπόφευκτα και, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν προκαλούν σοβαρές συνέπειες.

Κανένας γονέας δεν είναι τέλειος. Ωστόσο, η ψυχολογία προειδοποιεί ότι υπάρχουν ορισμένα επαναλαμβανόμενα πρότυπα συμπεριφοράς —γνωστά ως τοξική γονική μέριμνα— τα οποία μπορούν να βλάψουν την ψυχική υγεία και την ανάπτυξη του παιδιού.

Όπως αναφέρει το parents.com, η τοξική γονική μέριμνα δεν αφορά καθημερινές ατέλειες, όπως ο χρόνος μπροστά σε οθόνες ή ένα πρόχειρο γεύμα. Πρόκειται για συμπεριφορές που υπονομεύουν συστηματικά την αίσθηση ασφάλειας, αυτοεκτίμησης και συναισθηματικής σταθερότητας ενός παιδιού, οδηγώντας συχνά σε άγχος, ντροπή ή μακροχρόνιο ψυχολογικό τραύμα.

Όπως εξηγούν ειδικοί ψυχικής υγείας, τα παρακάτω είναι εννέα χαρακτηριστικά τοξικής γονικής συμπεριφοράς που αξίζει να αναγνωρίζονται και να αντιμετωπίζονται έγκαιρα.

1. Μη αποδοχή ότι το παιδί έχει τη δική του πορεία

Η υπερβολική καθοδήγηση και ο έλεγχος των επιλογών ενός παιδιού —από τις σπουδές έως τις δραστηριότητές του— μπορεί να περιορίσει την αυτονομία και την αυτοπεποίθησή του. Τα παιδιά χρειάζονται χώρο για να κάνουν επιλογές και λάθη ώστε να αναπτυχθούν υγιώς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

2. Πίεση να επιλέξουν πλευρά ανάμεσα στους γονείς

Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις διαζυγίου ή έντονων συγκρούσεων, η εμπλοκή των παιδιών σε γονικά προβλήματα δημιουργεί ενοχές και άγχος που δεν τους αναλογεί.

3. Άρνηση της συναισθηματικής πραγματικότητας του παιδιού (gaslighting)

Η απόρριψη ή η υποτίμηση των συναισθημάτων ενός παιδιού το οδηγεί να αμφισβητεί την αντίληψή του για την πραγματικότητα και τον εαυτό του, κάτι που μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποσταθεροποιητικό.

4. Υπερβολικός έλεγχος

Η συνεχής παρακολούθηση και ο έλεγχος κάθε πτυχής της ζωής του παιδιού συχνά πηγάζουν από το άγχος του γονέα και μπορούν να οδηγήσουν σε αποστασιοποίηση ή μυστικότητα.

5. Χρήση της ενοχής ως μέσο καθοδήγησης

Η χειραγώγηση μέσω ενοχών υπονομεύει την ικανότητα του παιδιού να παίρνει αυτόνομες αποφάσεις και μπορεί να το ωθήσει να κρύβει τις επιλογές του.

6. Αδυναμία διαχείρισης των συναισθημάτων του γονέα

Όταν τα παιδιά αισθάνονται ότι πρέπει να «προσέχουν» τη διάθεση του γονέα, χάνεται η συναισθηματική ασφάλεια που είναι απαραίτητη για την ανάπτυξή τους.

7. Σχόλια για το σώμα ή τις διατροφικές συνήθειες

Ακόμα και φαινομενικά θετικά σχόλια για την εμφάνιση ή το φαγητό μπορεί να δημιουργήσουν πίεση και να συμβάλουν σε προβλήματα εικόνας σώματος ή διατροφικές διαταραχές.

8. Έλλειψη φυσιολογικών ορίων

Η υπερβολική εμπλοκή στην προσωπική ζωή του παιδιού ή η παραβίαση της ιδιωτικότητάς του μπορεί να ενισχύσει την εξάρτηση και να αποδυναμώσει την αυτονομία του.

9. Υποτιμητικά σχόλια για την επίδραση του παιδιού στους άλλους

Όταν τα παιδιά νιώθουν ότι η παρουσία τους «ενοχλεί» ή «βαραίνει» τους άλλους, κινδυνεύουν να εσωτερικεύσουν την ιδέα ότι είναι ανεπιθύμητα.

Πώς μπορούν οι γονείς να αλλάξουν πορεία

Η αναγνώριση αυτών των συμπεριφορών αποτελεί το πρώτο και σημαντικότερο βήμα. Οι ειδικοί τονίζουν τη σημασία της αυτοκριτικής, της κατανόησης των προσωπικών βιωμάτων του γονέα και, όπου χρειάζεται, της υποστήριξης από έναν αδειούχο θεραπευτή.

Η ανάληψη ευθύνης, η ειλικρινής συγγνώμη και η δέσμευση για αλλαγή μπορούν να αποκαταστήσουν τη σχέση γονέα–παιδιού και να δημιουργήσουν ένα πιο ασφαλές και υγιές οικογενειακό περιβάλλον.