Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οδηγός και συνοδηγός ήταν γεννημένοι το 2009.

Αναστάτωση επικράτησε το βράδυ του Σαββάτου σε κεντρικό σημείο του Αγίου Δημητρίου, όταν ανήλικος οδηγός κλεμμένου αυτοκινήτου, μετά από καταδίωξη της ΕΛ.ΑΣ., προσέκρουσε στην πρόσοψη ίντερνετ καφέ στη συμβολή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Πριάμου.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 22:30, όταν αστυνομικοί εντόπισαν Ι.Χ. όχημα με δύο ανήλικους επιβαίνοντες, για το οποίο είχε προηγουμένως δηλωθεί κλοπή.

Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στο σήμα για έλεγχο, ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα και, χάνοντας τον έλεγχο, παρέσυρε δύο μοτοσικλέτες πριν καταλήξει στην πρόσοψη του καταστήματος.

Στη συνέχεια ακολούθησε πεζή καταδίωξη των δύο επιβαινόντων, με τον οδηγό και τον συνοδηγό, ηλικίας 17 ετών, να συλλαμβάνονται.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg9mv7zwmpmh?integrationId=40599y14juihe6ly}