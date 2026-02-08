«Η απόφαση διορισμού του Μάντελσον ήταν λανθασμένη. Έχει βλάψει το κόμμα μας, τη χώρα μας και την εμπιστοσύνη στην ίδια την πολιτική», αναφέρει.

O επικεφαλής του επιτελείου του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, Μόργκαν ΜακΣουίνι παραιτήθηκε, δηλώνοντας ότι αναλαμβάνει «πλήρη ευθύνη» για την συμβουλή του Στάρμερ να διορίσει τον Μάντελσον.

Σύμφωνα με δημοσιογράφους της ημερήσιας εφημερίδας The Guardian, ο Μόργκαν ΜακΣουίνι αναφέρει στην επιστολή παραίτησής του ότι: «Αποχωρώ με υπερηφάνεια για όλα όσα έχουμε πετύχει, σε συνδυασμό με λύπη για τις συνθήκες της αποχώρησής μου. Αλλά πάντα πίστευα ότι υπάρχουν στιγμές που πρέπει να αποδεχτείς την ευθύνη σου και να κάνεις στην άκρη για τον μεγαλύτερο σκοπό».

Διαβάστε την επιστολή:

«Μετά από προσεκτική σκέψη, αποφάσισα να παραιτηθώ από την κυβέρνηση.

Η απόφαση διορισμού του Μάντελσον ήταν λανθασμένη. Έχει βλάψει το κόμμα μας, τη χώρα μας και την εμπιστοσύνη στην ίδια την πολιτική.

Όταν μου ζητήθηκε, συμβούλευσα τον πρωθυπουργό να κάνει αυτόν τον διορισμό και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για αυτή τη συμβουλή. Στη δημόσια ζωή η ευθύνη πρέπει να αναλαμβάνεται όταν έχει μεγαλύτερη σημασία, όχι μόνο όταν είναι πιο βολικό. Υπό τις συνθήκες αυτές, η μόνη έντιμη πορεία είναι να αποχωρήσω.

Αυτή δεν ήταν μια εύκολη απόφαση. Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί για μένα όλα αυτά τα χρόνια, αλλά τα κίνητρά μου ήταν πάντα απλά: Έχω εργαστεί καθημερινά για να εκλέξω και να υποστηρίξω μια κυβέρνηση που βάζει πάνω απ' όλα τις ζωές των απλών ανθρώπων και μας οδηγεί σε ένα καλύτερο μέλλον για τη σπουδαία χώρα μας. Μόνο μια κυβέρνηση των Εργατικών θα το κάνει αυτό. Αποχωρώ με υπερηφάνεια για όλα όσα έχουμε πετύχει, σε συνδυασμό με λύπη για τις συνθήκες της αποχώρησής μου. Αλλά πάντα πίστευα ότι υπάρχουν στιγμές που πρέπει να αποδεχτείς την ευθύνη σου και να κάνεις στην άκρη για τον μεγαλύτερο σκοπό.

Καθώς φεύγω, έχω δύο ακόμη σκέψεις: Πρώτον, και το πιο σημαντικό, πρέπει να θυμόμαστε τις γυναίκες και τα κορίτσια των οποίων οι ζωές καταστράφηκαν από τον Τζέφρι Έπσταϊν και των οποίων οι φωνές δεν ακούστηκαν για πολύ καιρό.

Δεύτερον, ενώ δεν επέβλεπα τη διαδικασία δέουσας επιμέλειας και ελέγχου, πιστεύω ότι η διαδικασία πρέπει τώρα να αναθεωρηθεί ριζικά. Αυτό δεν μπορεί να είναι απλώς μια χειρονομία αλλά μια διασφάλιση για το μέλλον.

Παραμένω πλήρως υποστηρικτής του πρωθυπουργού. Εργάζεται καθημερινά για την ανοικοδόμηση της εμπιστοσύνης, την αποκατάσταση των προτύπων και την υπηρεσία της χώρας. Θα συνεχίσω να υποστηρίζω αυτή την αποστολή με όποιον τρόπο μπορώ. Ήταν τιμή της ζωής μου να υπηρετήσω».

Ο Στάρμερ τον ευχαριστεί για την αφοσίωσή του - Δεν κάνει αναφορά στον Μάντελσον

Ο Κιρ Στάρμερ εξέδωσε δήλωση μετά την παραίτηση του επικεφαλής του προσωπικού του, Μόργκαν ΜακΣούινι.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε: «Ήταν τιμή μου να συνεργάζομαι με τον Μόργκαν ΜακΣούινι για πολλά χρόνια. Άλλαξε τα δεδομένα στο κόμμα μας μετά από μια από τις χειρότερες ήττες του και έπαιξε κεντρικό ρόλο στη διεξαγωγή της προεκλογικής μας εκστρατείας. Χάρη σε μεγάλο βαθμό στην αφοσίωση, την πίστη και την ηγεσία του κερδίσαμε μια σαρωτική πλειοψηφία και έχουμε την ευκαιρία να αλλάξουμε τη χώρα.

Έχοντας συνεργαστεί στενά με τον Μόργκαν στην αντιπολίτευση και στην κυβέρνηση, βλέπω καθημερινά τη δέσμευσή του στο Εργατικό Κόμμα και στη χώρα μας. Το κόμμα μας και εγώ του οφείλουμε ευγνωμοσύνη και τον ευχαριστώ για την υπηρεσία του».

Ποιος είναι ο Μόργκαν ΜακΣουίνι

Ο ΜακΣούινι οργάνωσε την πορεία του Στάρμερ προς την Ντάουνινγκ Στριτ λιγότερο από πέντε χρόνια μετά την καταστροφική ήττα του Τζέρεμι Κόρμπιν στις εκλογές του 2019...

Η αποχώρηση του ΜακΣούινι έρχεται μετά την πρόσφατη απώλεια δύο άλλων βοηθών που ήταν επίσης ιδιαίτερα κοντά στον Στάρμερ, του διευθυντή πολιτικής στρατηγικής του Πολ Όβεντεν και της επικεφαλής επικοινωνίας του, Στεφ Ντράιβερ.

Αλλά η απώλεια του ΜακΣούινι, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του προσπαθώντας να εκδιώξει την άκρα αριστερά από τους Εργατικούς στο Λάμπεθ, στο νότιο Λονδίνο, είναι ιδιαίτερα εμβληματική δεδομένου του καθοριστικού ρόλου του στο σχέδιο Στάρμερ και τον μετασχηματισμό των Εργατικών ενόψει των εκλογών.

Παρά την επιτυχία του στην καθοδήγηση των Εργατικών προς μια τεράστια πλειοψηφία, ο ΜακΣούινι είχε επικριτές εντός του κόμματος, και ιδιαίτερα μεταξύ των βουλευτών, αρκετοί από τους οποίους παραπονέθηκαν ότι προήδρευσε μιας άσκοπα φραξιονιστικής, μικροπρεπούς και κλικικής επιχείρησης της Ντάουνινγκ Στριτ.