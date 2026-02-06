Ανακοίνωση εξέδωσε το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σχετικά με τις κατηγορίες για υπεξαίρεση που αντιμετωπίζει ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος.

Ο ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία τονίζει ότι η παραίτηση του Γιάννη Παναγόπουλου από την προεδρία της ΓΣΕΕ κρίνεται επιβεβλημένη, ιδιαίτερα μετά και την παραίτηση της Άννας Στρατινάκη από τη θέση της υποδιοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς.

Η ανακοίνωση επισημαίνει ότι οι σημερινές εξελίξεις εγείρουν ερωτήματα για την υπόθεση του δικαστικού ελέγχου του Γ. Παναγόπουλου και τις κατηγορίες ξεπλύματος μαύρου χρήματος, ενώ θέτει υπόλογη την κυβέρνηση Μητσοτάκη για την καθυστέρηση ελέγχου των προγραμμάτων κατάρτισης και τις σχέσεις διαπλοκής με ιδιωτικές εταιρείες μέσω απευθείας αναθέσεων.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

«Η παραίτηση του Γιάννη Παναγόπουλου από την προεδρία της ΓΣΕΕ καθίσταται επιβεβλημένη, υπό το πρίσμα και των σημερινών εξελίξεων, που αφορούν την παραίτηση της Άννας Στρατινάκη, μέχρι να ολοκληρωθεί η δικαστική έρευνα και να διαλευκανθεί η συγκεκριμένη υπόθεση.

Συγκεκριμένα, η παραίτηση της Άννας Στρατινάκη από τη θέση της υποδιοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, στο πεδίο του Συνηγόρου του Καταναλωτή, θέτει επιπλέον ερωτήματα για την υπόθεση του δικαστικού ελέγχου του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου. Κι αυτό διότι, όπως προκύπτει από τα δημοσιεύματα, ο σύζυγος της είναι ένας από τα φυσικά πρόσωπα που ελέγχονται για την υπόθεση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, για την οποία κατηγορείται ο Γ. Παναγόπουλος.

Οι παραπάνω εξελίξεις καθιστούν υπόλογη και την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Είναι προφανές πως η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί αδρανούσαν, στην καλύτερη των περιπτώσεων, εδώ και πέντε χρόνια, ως προς τον έλεγχο των προγραμμάτων κατάρτισης. Επιπλέον, η κυβέρνηση οφείλει να πάρει θέση για τις προφανείς σχέσεις διαπλοκής ανάμεσα σε κυβερνητικά στελέχη και ιδιωτικές εταιρείες, μέσω της γνωστής πρακτικής των απευθείας αναθέσεων, η οποία έχει πάρει τρομακτικές διαστάσεις επί των ημερών της.

Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα εξηγήσεις και πλήρη λογοδοσία».

