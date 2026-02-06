Η Κρίστεν Στιούαρτ είχε υποδυθεί την πριγκίπισσα Νταϊάνα στην ταινία Spencer του 2021.

Η Κρίστεν Στιούαρτ δυσκολεύεται να ξεπεράσει τον ρόλο της πριγκίπισσας Νταϊάνα, όπως τουλάχιστον παραδέχεται η ίδια η ηθοποιός.

Μετά την ερμηνεία της τραγικής αυτής φιγούρας στην ταινία Spencer του 2021 —η οποία της χάρισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ— η Σιούαρτ λέει ότι το συναίσθημα που είχε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, ότι την «στοιχειώνει» η αείμνηστη πριγκίπισσα, το νιώθει ακόμα.

«Δεν μπορώ να οδηγήσω σε αυτή την πόλη», είπε η ηθοποιός για το Λονδίνο σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε στις 5 Φεβρουαρίου στην εφημερίδα The Telegraph, «ούτε στο Παρίσι, χωρίς να τη σκέφτομαι. Όλη η αγάπη που έβγαζε αυτή η γυναίκα... Μπορώ να κλάψω για εκείνη ανά πάσα στιγμή».

Η κριτική, οι εικασίες και η εμμονή των μέσων ενημέρωσης και του κοινού με την Νταϊάνα, φαίνεται ότι άγγιξαν ιδιαίτερα την πρωταγωνίστρια του Twilight.

«Την καταδίωκαν, την καταδίωκαν μέχρι θανάτου [οι παπαράτσι]», είπε η Στιούαρτ. «Και η επαναστατική της φύση φαινόταν τόσο απελπισμένη, τόσο νεανική και τόσο ευάλωτη».

Επίσης κατάλαβε -από πρώτο χέρι- πόσο ψυχοφθόρα είναι η κριτική και πρόσθεσε ότι στο τέλος των γυρισμάτων «ένιωθα λίγο σαν άδειο κέλυφος, και νομίζω ότι το ίδιο ένιωθε και εκείνη. Αυτό ήταν το ζητούμενο».

Αλλά ενώ η ερμηνεία της ως Νταϊάνα θα γινόταν μια από τις πιο καλύτερες ερμηνείες της Κρίστεν Σιούαρτ, η 35χρονη παραδέχτηκε ότι αρχικά χρειάστηκε λίγη πίεση από τον σκηνοθέτη Πάμπλο Λαραΐν για να πει τελικά το «ναι».

«Είπα στον Πάμπλο ότι ήταν τρελός και ότι μάλλον θα έπρεπε να προσλάβει κάποια άλλη, αλλά αρνήθηκε να το δεχτεί», εξήγησε. «Υπήρχαν κάποιες τεράστιες διαφορές μεταξύ εκείνης και εμένα. Ήταν το χαρακτηριστικό της ύφος. Ήταν το χρώμα των ματιών – εγώ έχω πράσινα μάτια, ενώ αυτή έχει τα περίφημα μπλε μάτια που ταιριάζουν με το δαχτυλίδι της. Οπότε σκέφτηκα: "Τότε να κάνουμε το δαχτυλίδι αρραβώνων πράσινο;"».

Ο σκηνοθέτης την καθησύχασε, όπως θυμάται η Στιούαρτ, της είπε: «Πρέπει να αποστασιοποιηθείς από αυτά τα πράγματα — εδώ πρόκειται για το πνεύμα»».

Και όταν τελικά μπήκε στο πλατό με τα ρούχα και τα μαλλιά, η Κρίστεν κατάφερε να «αγκαλιάσει» το πνεύμα της Νταϊάνα.

«Τα ρούχα ήταν μέρος της πανοπλίας», εξήγησε. «Μου επέτρεψαν να μπω στον φυσικό της χώρο και να δημιουργήσω εικόνες της σε αυτό το κάστρο-φυλακή, φορώντας όμως πολυτελή, εντυπωσιακά ρούχα. Αυτό είναι από μόνο του ένα ποίημα».