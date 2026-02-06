Η έκτη ταινία των Πειρατών της Καραϊβικής είναι πιο κοντά από ποτέ, με πρωταγωνίστρια την Μάργκοτ Ρόμπι.

Μια πρόσφατη αναφορά που ήρθε στο φως για τους Πειρατές της Καραϊβικής 6 υποδηλώνει ότι η ταινία θα περιστρέφεται γύρω από τον γιο του Jack Sparrow, τον θρυλικό χαρακτήρα που με μεγάλη επιτυχία υποδύθηκε ο Τζόνι Ντεπ.

Φυσικά, αυτή η φήμη προκάλεσε αρνητικές αντιδράσεις μεταξύ των θαυμαστών του franchise και δη του Captain Jack Sparrow, ο οποίος είναι συνώνυμος με τη σειρά ταινιών και η κύρια δύναμη πίσω από την τεράστια επιτυχία της. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Disney δεν έχει ακόμη κάνει επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την κυκλοφορία έκτης ταινίας.

Σύμφωμα με αναφορές, το νέο αφεντικό της Disney, Josh D’Amaro, και η πρόεδρος, Dana Walden, δίνουν προτεραιότητα στην αναβίωση του επιτυχημένου franchise «Οι Πειρατές της Καραϊβικής».

H έκτη ταινία — για την οποία η υποψήφια για Όσκαρ σεναριογράφος Krysty Wilson-Cairns φέρεται να βρίσκεται σε συζητήσεις για να γράψει το σενάριο — μπορεί να περιστρέφεται γύρω από τον γιο του Jack Sparrow και μια γυναίκα πρωταγωνίστρια, την οποία θα υποδυθεί η Μάργκοτ Ρόμπι. Θυμίζουμε ότι η ηθοποιός αρχικά αναμενόταν να πρωταγωνιστήσει σε μια spin-off ταινία.

Τα παραπάνω δεν φαίνεται να ενθουσιάζουν ιδιαίτερα τους θαυμαστές, οι οποίοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξέφρασαν την αδιαφορία τους για την κατεύθυνση που ακούγεται ότι θα πάρει η ταινία. Ξεκαθάρισαν επίσης ότι δεν πρόκειται να δουν την ταινία αν δεν συμμετέχει ο Jack Sparrow του Τζόνι Ντεπ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

No Johnny No Pirates pic.twitter.com/LIdT9sfLHx — best of johnny depp (@johnnydeppfiles) February 5, 2026

if johnny isn't in it



we. do. not. care — Spooky (@7anguine) February 5, 2026

No johhny no good movie February 5, 2026

Pirates without Jack Sparrow? I’d rather watch a 2-hour documentary about palm trees. it’d probably still be more fun than this. — Can (@justcallme_can) February 5, 2026

If no Johnny Depp Jack Sparrow, we won't be watching. — Chopper (@Chopper_Rebel) February 5, 2026

Αυτή η είδηση έρχεται λίγο μετά την απόφαση του Gore Verbinski, που σκηνοθέτησε τις τρεις πρώτες ταινίες της σειράς «Οι Πειρατές της Καραϊβικής», να μην επιστρέψει στο franchise. Σε συνέντευξή του στο Screenrant, ο σκηνοθέτης τόνισε ότι δεν είχε τίποτα περισσότερο να προσφέρει σε αυτό πέρα από τη δουλειά του στις τρεις ταινίες. Πρόσθεσε ακόμα ότι το να σκηνοθετήσει άλλη μια ταινία σε μια σειρά με την οποία ήταν εξοικειωμένος θα ήταν «λιγότερο ενδιαφέρον ή λιγότερο επικίνδυνο».

Πέρυσι, ο παραγωγός Jerry Bruckheimer αποκάλυψε στο Entertainment Weekly ότι εργάζονταν στο σενάριο για το Pirates of the Caribbean 6. Τόνισε ότι θα έκαναν την ταινία αν έβρισκαν το «σωστό σενάριο». Την εποχή εκείνη, παραδέχτηκε ότι δεν είχαν φτάσει στο σημείο όπου το σενάριο θα τους ικανοποιούσε, αλλά είπε ότι η δημιουργική ομάδα ήταν «κοντά». Επίσης, στην συνέντευξη, ο Bruckheimer είπε ότι ο Ντεπ θα επαναλάμβανε τον ρόλο του Jack Sparrow στην έκτη ταινία «αν του άρεσε ο τρόπος με τον οποίο ήταν γραμμένος ο ρόλος», αφήνοντας ένα μικρό παράθυρο ανοιχτό για την επιστροφή του ηθοποιού στον ρόλο του πειρατή της καρδιάς μας.