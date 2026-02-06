Καθήλωσε η πρεμιέρα της σειράς. Τι θα δούμε στο δεύτερο επεισόδιο.

Με μεγάλη επιτυχία έκανε πρεμιέρα η πολυαναμενόμενη σειρά του MEGA, «Οι Αθώοι», ανοίγοντας ένα παράθυρο σε έναν κόσμο όπου τα ανθρώπινα πάθη συγκρούονται με την κοινωνική ηθική και τα στερεότυπα της εποχής.

Σε σκηνοθεσία των Νίκου και Άγγελου Κουτελιδάκη και σενάριο της Ελένης Ζιώγα, η σειρά μάς μεταφέρει στις αρχές του 20ού αιώνα, σε ένα χωριό της βόρειας Κέρκυρας, εκεί όπου η τιμή, η προκατάληψη και ο έρωτας καθορίζουν τις ζωές των ανθρώπων.

Μια ιστορία αγάπης, κοινωνικού αποκλεισμού και εσωτερικής πάλης

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται μια γυναίκα που κυνηγημένη από το παρελθόν της, βρίσκει καταφύγιο στο νησί για να μεγαλώσει τον γιο της, Γιάννο. Αν και μεγαλώνει με καλοσύνη και ευγένεια, το κοινωνικό στίγμα του «νόθου» τον ακολουθεί σε κάθε του βήμα, κάνοντάς τον να νιώθει ξένος στον ίδιο του τον τόπο.

Η ζωή του αλλάζει όταν γνωρίζει τη Μαργαρίτα, μια νέα γυναίκα ξεχωριστή για την εποχή της. Έξυπνη, μορφωμένη και με έντονη επιθυμία για ανεξαρτησία, η Μαργαρίτα δεν χωρά στα κοινωνικά καλούπια του χωριού. Ανάμεσα στους δύο γεννιέται ένας αγνός και βαθύς έρωτας, ο οποίος όμως δοκιμάζεται σκληρά.

Στο ερωτικό αυτό πλέγμα εισβάλλει ο Πέτρος, γοητευτικός και παθιασμένος, που επίσης διεκδικεί την καρδιά της Μαργαρίτας. Ο γάμος της με τον Αράθυμο πυροδοτεί μια αλυσιδωτή αντίδραση: ο Γιάννος εγκαταλείπει το χωριό και ο Πέτρος αφήνεται να παρασυρθεί από τη ζήλια και τον πόθο. Η αγάπη, η προδοσία και η ανάγκη για λύτρωση μπλέκονται σε ένα συγκλονιστικό δραματικό σκηνικό.

Ένα δυνατό καστ και υψηλή αισθητική

Τους βασικούς ρόλους ερμηνεύουν οι Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Κώστας Νικούλι, Γιάννης Νιάρρος και Κίμων Κουρής, πλαισιωμένοι από ένα εξαιρετικό σύνολο ηθοποιών όπως η Αμαλία Καβάλη, ο Γιώργος Στάμος, η Μαρία Καλλιμάνη, η Λουκία Μιχαλοπούλου και πολλοί ακόμη.

Ιδιαίτερη ατμόσφαιρα στη σειρά προσδίδει και το τραγούδι τίτλων «Έχω γεννηθεί για ν’ αγαπώ», σε μουσική του Χρίστου Στυλιανού και στίχους της Ελένης Ζιώγα.

Τι θα δούμε την επόμενη Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου

Μια νεαρή νεοκόρισσα σώζει την Αρετή από την αυτοκτονία. Μητέρα και γιος επιστρέφουν στο σπίτι των Αχάτηδων.

Το 1906, ο Γιάννος και ο Πέτρος, νεαροί άνδρες πια, είναι ερωτευμένοι με τη Μαργαρίτα. Ο ανταγωνισμός μεταξύ τους φουντώνει. Η Μαργαρίτα, δυναμική και ανεξάρτητη, αν και σκεπτική απέναντι στην ιδέα του γάμου, κατακλύζεται από την νεανική ερωτική της ορμή.

Η Αρετή γνωρίζοντας τον ρατσισμό της μικρής κοινωνίας που ζουν, προσπαθεί να προφυλάξει τον Γιάννο και να κατασβήσει τον έρωτά του για την Μαργαρίτα. Ο Γιάννος συγκρούεται με έναν ρατσιστή χωριανό, τον Σκορπιό, και τον ντροπιάζει.

Οι Αχάτηδες σχεδιάζουν τον γάμο της κόρης τους με τον ώριμο και πράο Γιώργη Αράθυμο, αναστατώνοντας την Μαργαρίτα.