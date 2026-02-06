Μπόρες έρχονται τις επόμενες ώρες στην Αττική, ενώ από Δευτέρα νέο κύμα κακοκαιρίας θα περάσει από την Ελλάδα, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Μπορεί η μέρα να ξεκίνησε με καλό καιρό, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται μπόρες στην Αττική. Πρόκειται για μια κακοκαιρία εξπρές στην Ελλάδα (κυρίως στη Δυτική) που θα τελειώσει το βράδυ.

Υπάρχει πιθανότητα για γρήγορο πέρασμα με διάσπαρτες βροχοπτώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα από την Αττική, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκης, μετεωρολόγο του OPEN, ενώ η ΕΜΥ αναφέρει: «Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες».

Τη Δευτέρα από το απόγευμα έρχεται οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο είναι δυνατόν να δώσει τοπικά μεγάλο όγκο νερού στη Θεσσαλία και στα παράλια της Πελοπονήσου.

Τι λέει ο Σάκης Αρναούτογλου

Το Σάββατο και από το μεσημέρι και μετά θα έχουμε ξανά βροχές στα δυτικά και προς τα ξημερώματα της Κυριακής νέα φαινόμενα στην κεντρική και τη βόρεια χώρα, αλλά και στα ανατολικά νησιωτικά.

Τη Δευτέρα αρκετές βροχές όπως και την Τρίτη σχεδόν σε ολόκληρη την χώρα.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου μέχρι και τις 15/2 θα έχουμε μια παρέλαση βροχών με φθινοπωρινές όμως θερμοκρασίες.