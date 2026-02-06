Καλές καιρικές συνθήκες με άνοδο της θερμοκρασίας θα επικρατήσουν το Σαββατοκύριακο. Και νέα επιδέινωση βλέπει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Το κύμα κακοκαιρίας έχει αρχίσει να περιορίζεται προς το ανατολικό - νοτιοανατολικό Αιγαίο. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, παίρνουμε μία σύντομη ανάσα γιατί και σήμερα θα περάσει μια νέα διαταραχή από τη χώρα μας και από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

Σήμερα από τη μία πλευρά έχουμε το κύμα κακοκαιρίας που μας απασχόλησε χθες, από την άλλη πλευρά όμως κοντά στο μεσημέρι ξεκινάει μια σύντομη διαταραχή που θα δώσει και πάλι βροχή, ακόμη και καταιγίδες. Το πέρασμα αυτό θα είναι γρήγορο και έτσι ο καιρός μέσα στο Σαββατοκύριακο θα βελτιωθεί στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα.

Τα έντονα φαινόμενα θα εντοπίζονται στα δυτικά και ανατολικό Αιγαίο. Στα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερίσματα θα έχουμε ένα γρήγορο πέρασμα από βροχές και μπόρες, οι οποίες θα εκδηλωθούν το απόγευμα, καθώς θα περάσει αυτή η νέα διαταραχή, που ακολουθεί πίσω από τη βασική κακοκαιρία.

Οι άνεμοι στρέφονται σε δυτικούς, προσεγγίζοντας στα πελάγη τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε καλά επίπεδα για την εποχή, θα φθάσει το μεσημέρι τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου, σε ανατολική ηπειρωτική χώρα. Αύριο αναμένεται να ανέβει και περισσότερο η θερμοκρασία. Θα δούμε ακόμα και 20 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές στην ανατολική και νότια χώρα.

Στην Αττική, θα δούμε λίγες συννεφιές οι οποίες κοντά στο απόγευμα δεν αποκλείεται να αφήσουν λίγες μπόρες, λίγες σύντομες τοπικές βροχές. Από το βράδυ και στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί. Ο άνεμος έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φθάσει τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, μεσημέρι και απόγευμα θα έχουμε περάσματα από πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Θα επικρατήσει ένας νότιος άνεμος και ο υδράργυρος 13 με 14 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Έχουμε μπροστά μας ένα Σαββατοκύριακο στο οποίο θα επικρατήσει γενικά ήπιος καιρός. Παρ'όλα αυτά δεν θα απουσιάσουν και οι λίγες βροχές, κυρίως προς τα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο. Τα φαινόμενα δεν θα προβληματίζουν. Στη βόρεια Κρήτη θα δούμε υψηλές θερμοκρασίες (22 με 23 βαθμούς Κελσίου).

Τη Δευτέρα, μεσημέρι με απόγευμα, περιμένουμε ένα νέο κύμα κακοκαιρίας το οποίο θα μας δημιουργήσει μία νέα κακοκαιρία, με χαρακτηριστικά ανάλογα των προηγούμενων ημερών. Αρκετές βροχές και καταιγίδες, σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις.

Η διαφορά αυτής της κακοκαιρίας με αυτή του τελευταίου 24ώρου, είναι οτι καθώς θα εξελιχθεί αυτό το κύμα στις αρχές της άλλης εβδομάδας θα ωθήσει και πιο ψυχρές αέριες μάζες προς την περιοχή μας. Ο άνεμος θα στραφεί σε βόρειο, θα ενισχυθεί και θα κάνει και περισσότερο κρύο.

Επομένως την άλλη εβδομάδα, πάλι βροχερός ο καιρός μόνο που θα μας θυμίσει περισσότερο χειμώνα θερμοκρασιακά σε σχέση με αυτά που ζούμε τις τελευταίες ημέρες.

Παραμένουμε σε συνεχή ροή διαδοχικών κακοκαιριών, με μία τάση για περισσότερο χειμωνιάτικο καιρό.

