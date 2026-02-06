Αποφασισμένος ο Θ. Καράογλου να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του και να μην είναι υποψήφιος βουλευτής.

Από τώρα ξεκινά στη Νέα Δημοκρατία ο εμφύλιος ενόψει των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών το... 2028!

Στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, ο Θόδωρος Καράογλου είναι αποφασισμένος να μην θέσει ξανά υποψήφιος για βουλευτής, ανακοινώνοντας ταυτόχρονα πως θα διεκδικήσει την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στις επόμενες εκλογές για την αυτοδιοίκηση. Ανεξαρτήτως εάν του δώσει ή όχι η Πειραιώς το «χρίσμα» του επίσημου υποψηφίου.

Την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας όμως φέρεται να «ορέγεται» και ο νυν υπουργός Μακεδονίας-Θράκης Κώστας Γκιουλέκας καθώς και άλλα στελέχη, ενώ ο νυν Επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας θέλει να έχει την Περιφέρεια υπό τον έλεγχό του.

Και όλα αυτά ενώ ο Κ. Βελόπουλος καιροφυλακτεί...

Τ.Τε.