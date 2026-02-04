Με το βλέμμα στις εκλογές του 2027, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε στο πρώτο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στα Ιωάννινα.

«Ξεκινάμε το προσυνέδριο δίνοντας έμφαση, στην κοινωνική διάσταση της πολιτικής μας», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την έναρξη της συζήτησης που είχε στην 2η ενότητα του προσυνεδριακού διαλόγου για το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στα Ιωάννινα.

Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε προσυνεδριακές διαδικασίες με ορίζοντα τις εκλογές του 2027 και η έναρξη έγινε στα Ιωάννινα με θεματική «Κοινωνικό κράτος για όλους». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε 5-6 προσυνέδρια έως τον Μάιο.

Στο πάνελ στα Ιωάννινα συμμετείχε ένας μαθητής Λυκείου, μια επαγγελματίας υγείας, μια ωφελούμενη προγράμματος ΔΥΠΑ και μια ωφελούμενη προγράμματος πρόνοιας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε μεταξύ άλλων πως είναι πολύ σημαντικό που ακούγονται στο προσυνέδριο από «ωφελούμενους συμπολίτες μας μαρτυρίες για την νέα πραγματικότητα που βιώνουν μετά τις κοινωνικές πολιτικές της κυβέρνησης, που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν με πολύ προσπάθεια και κόπο».

Τόνισε πως πάντα στο επίκεντρο και στην σκέψη, ήταν προσωπικές ιστορίες ανθρώπων που βρισκόταν σε δύσκολη κατάσταση και αναφέρθηκε στην περίπτωση μητέρας ατόμου ΑΜΕΑ η οποία άνοιξε την συζήτηση.

«Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι σημαίνει για έναν άνθρωπο με βαριά αναπηρία να χει τη δυνατότητα να έχει δίπλα του έναν άνθρωπο, προσωπικό βοηθό, που θα του επιτρέψει να έχει και πάλι αυτονομία στη ζωή του να μπορέσει υπό προϋποθέσεις να ενταχθεί στην κοινωνική, επαγγελματική ζωή, να βγει από αυτό το αδιέξοδο του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο οι άνθρωποι αυτοί ήταν καταδικασμένοι να παραμένουν, πριν την εφαρμογή αυτού του προγράμματος, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταξύ άλλων και διευκρίνισε πως το συγκεκριμένο πρόγραμμα «δεν ωφελεί μόνο τα άτομα με βαριά αναπηρία, ωφελεί τις οικογένειες και ειδικά τις μονογονεϊκές, γιατί το κράτος δίνει την δυνατότητα στους συγγενείς να υποστηρίξουν τον άνθρωπό τους και να αναζητήσουν μια απασχόληση».

«Δεν μπορώ να φανταστώ καλύτερο πρόγραμμα το οποίο να καταδεικνύει το μέλημα της κυβέρνησης μας και κυρίως το μέλημα της μεγάλης παράταξης που παραμένει στην καρδιά και την ψυχή της, μια βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη. Μέλημά μας είναι η φροντίδα των συμπολιτών μας που έχουν σήμερα περισσότερη ανάγκη», είπε χαρακτηριστικά.

Απευθυνόμενος στην Δόμνα Μιχαηλίδου ανέφερε, πως ήταν ένα επίπονο πρόγραμμα που κατάφεραν να υλοποιήσουν και επισήμανε πως θα είναι ένα πρόγραμμα που θα έχει συνεχεία και θα επεκταθεί.

Παράλληλα τόνισε, πως αυτό το πρόγραμμα εντάσσεται σε μια συνολική πολιτική της κυβέρνησης για τα άτομα με αναπηρία , ενώ υπογράμμισε πως για πρώτη φορά η κυβέρνηση αντιμετώπισε την αναπηρία οριζόντια και αναφέρθηκε στην κάρτα αναπηρίας.

Μητσοτάκης για ανεργία

Ο πρωθυπουργός τόνισε πως «πριν από τις εκλογές του 2019 είχαμε προτάξει τότε την αντιμετώπιση της ανεργίας, ως την πρώτη πολιτική προτεραιότητα της κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας.

»Σήμερα,6,5 χρόνια μετά, αυτή η κυβέρνηση σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. δημιούργησε παραπάνω από 560.000 νέες θέσεις εργασίας και η ανεργία στη χώρα μας απέχει μόλις 0,2% από το χαμηλότερο ποσοστό, το οποίο έχουμε ποτέ καταγράψει. Και μιας και ομιλούμε για κοινωνικό Κράτος, ως φιλελεύθερη παράταξη που είμαστε, η πιο αποτελεσματική κοινωνική πολιτική, δεν είναι να στηρίζουμε κάποιον άνεργο με ένα επίδομα ανεργίας, θα το κάνουμε και αυτό εφόσον χρειάζεται, είναι να βρούμε στον άνεργο μία δουλειά και να εξασφαλίσουμε, ότι η αγορά εργασίας λειτουργεί με τέτοιο τρόπο, ώστε οι μισθοί να ανεβαίνουν και οι εργαζόμενοι να αποκτούν εκείνες τις δεξιότητες, ώστε να παντρεύονται με τις ανάγκες των εργοδοτών.

Πριν από 6,5 χρόνια το βασικό ζήτημ»α των ανθρώπων ήταν βρείτε μας μία δουλειά, σήμερα έχουμε το ανάποδο πρόβλημα, ευχάριστο πρόβλημα είναι και αυτό , έρχονται οι εργοδότες που αναζητούν εργαζόμενους και αυτός είναι τελικά ο τρόπος, που αυξάνονται οι μισθοί στη χώρα» είπε μεταξύ άλλων.

Συμπλήρωσε επίσης: «Η αύξηση των μισθών, η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, αυξάνονται οι ονομαστικοί μισθοί, μειώνεται η φορολογί, περισσότερα χρήματα τελικά στην τσέπη του πολίτη. Το καλύτερο αντίδοτο απέναντι στην επίμονη ακρίβεια, είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η εργασιακή πολιτική μας, είναι στο επίκεντρο αυτών των προτεραιοτήτων. Δεν αρκεί μόνο να βρει κάποιος οποιαδήποτε δουλειά, αλλά το πώς, θα παντρέψουμε τις ανάγκες των επιχειρήσεων ,με τις ανάγκες των εργαζόμενων».

Κλείνοντας ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως η Νέα Δημοκρατία είναι μία μεγάλη λαϊκή, κοινωνική παράταξη, προανήγγειλε προσυνεδριακή «περιοδεία» σε πολλές πόλεις ανά την Ελλάδα και έδωσε ραντεβού για το 16ο τακτικό Συνέδριο του κόμματος στις 15-17 Μαίου.

