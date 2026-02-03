Στην εκτενή αναφορά του στα ελληνοτουρκικά ο Μητσοτάκης δεν είπε ότι η προσφυγή στη Χάγη παραμένει κεντρικός στόχος της ελληνικής πολιτικής.

Σε μια συνέντευξη ενός πρωθυπουργού σημαντικά δεν είναι μόνα όσα λέγονται, αλλά και όσα δεν λέγονται. Γιατί όσα δεν λέγονται δείχνουν τα ζητήματα που ένας πρωθυπουργός (και κάθε πολιτικός) θεωρεί επικίνδυνα και θέλει να αποφύγει. Δείχνουν επίσης τα θέματα τα οποία δεν θέτει σε προτεραιότητα η κυβερνητική πολιτική.

Ας δούμε λοιπόν τι δεν είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη μεγάλη συνέντευξή του στον Αλέξη Παπαχελά στον Σκάι.

Ελληνοτουρκικά

Στην εκτενή αναφορά του στα ελληνοτουρκικά ο Μητσοτάκης δεν είπε ότι η προσφυγή στη Χάγη παραμένει κεντρικός στόχος της ελληνικής πολιτικής. Γενικά, δεν υπονόησε καν ότι η Αθήνα έχει αυτή τη στιγμή κάποια στρατηγική επίλυσης της αντιπαράθεσης με τη Τουρκία, έστω και μακροπρόθεσμη. Η κυβέρνηση επιδιώκει απλώς να διατηρεί ανοιχτούς τους διαύλους του διαλόγου με την Άγκυρα για να μην κλιμακώνεται η ένταση στο Αιγαίο. Ωστόσο, το «να κλοτσάς το ντενεκεδάκι πιο μπροστά» δεν συνιστά στρατηγική για την εξωτερική πολιτική, ιδιαίτερα σε μια περίοδο γενικευμένης αστάθειας και γεωπολιτικής αναβάθμισης της Τουρκίας.

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε επίσης ότι το περιστατικό στην Κάσο όπου η Τουρκία παρεμπόδισε τις εργασίες για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο, δεν δημιουργεί τετελεσμένο. Δεν είπε όμως ότι το project της διασύνδεσης έχει παγώσει λόγω της αντίδρασης της Τουρκίας. Αυτό είναι κάτι που όχι μόνο δημιουργεί τετελεσμένο αλλά δείχνει ότι χωρίς στρατηγική επίλυσης, η κατάσταση δεν θα παραμείνει σταθερή στο Αιγαίο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ισραήλ και Γάζα

Στην απάντηση του για τις σχέσεις της Ελλάδας με το Ισραήλ, ο Μητσοτάκης δεν είπε τίποτα για τη γενοκτονία στη Γάζα, τη συνέχιση της δολοφονικής βίας του Ισραήλ κατά των Παλαιστινίων, την τραγική ανθρωπιστική κατάσταση που εξακολουθεί να υφίσταται στη Γάζα, την προοπτική του παλαιστινιακού κράτους όχι μόνο ως εκπλήρωση ενός αυτονόητου δικαιώματος αλλά και ως διαδικασία σταθεροποίησης της ευρύτερης περιοχής. Η κατάσταση στη Γάζα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ηθικά και γεωπολιτικά ζητήματα της εποχής μας. Δεν μπορεί να αποσιωπάται.

Η σιωπή του πρωθυπουργού για τη Γάζα γίνεται ακόμα πιο χτυπητή από την αναφορά του στην Ουκρανία. Για τον πρωθυπουργό, η υπεράσπιση του διεθνές δικαίου στην Ουκρανία εξηγείται με τους όρους του «ηθικού αναστήματος» της Ελλάδας. Δεν ισχύει το ίδιο και για τη Γάζα;

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι «ήταν μία χαμένη μάχη που δώσαμε, με ένα βαθύ και προβληματικό σύστημα, και αναγκαστήκαμε να κόψουμε τον γόρδιο δεσμό». Δεν είπε όμως ότι το «βαθύ και προβληματικό σύστημα» ήταν κατά βάση νεοδημοκρατικό, αφού το διοικούσαν κυβερνητικά και κομματικά στελέχη. Δεν είπε επίσης ότι το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν το άνοιξε η κυβέρνηση, αλλά η ευρωπαϊκή εισαγγελία -για την ακρίβεια, η κυβέρνηση κώφευε στις καταγγελίες. Κι εννοείται ότι δεν είπε τίποτα σχετικά με την ψηφοφορία των… απόντων για τη συγκρότηση της Εξεταστικής που απαξίωσε τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες για να προστατευτούν οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι.

Η ακρίβεια

Ο πρωθυπουργός παρουσίασε τις ονομαστικές αυξήσεις μισθών ως τα κατεξοχήν δείγματα του φιλολαϊκού προσώπου της κυβέρνησης. Δεν είπε όμως ότι η αγοραστική δύναμη ροκανίζεται από την ανεξέλεγκτη ακρίβεια, κάτι που σημαίνει ότι οι πραγματικοί μισθοί μειώνονται.

Για την αγοραστική δύναμη και την ακρίβεια, ο πρωθυπουργός περιορίστηκε σε μια γενικόλογη αναφορά: «Ξέρω ότι η ακρίβεια πονάει. Και ξέρω ότι καμία αύξηση μισθού από μόνη της δεν λύνει το πρόβλημα». Δεν ανάφερε όμως κανένα μέτρο που προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια και δεν ανέλαβε καμία απολύτως δέσμευση για την αποκατάσταση της αγοραστικής δύναμης -πόσο μάλλον για την αύξησή της… Στην πραγματικότητα, η άνοδος του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων δεν φαίνεται να απασχολεί ιδιαίτερα την κυβέρνηση.

Η Βιολάντα

Όπως δεν φαίνεται να την απασχολεί ιδιαίτερα το ζήτημα της ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Για τη Βιολάντα ο πρωθυπουργός το μόνο που είπε, ήταν ότι η έκδοση σε σύντομο χρόνο του πορίσματος από την Πυροσβεστική δείχνει τη βελτίωση της κυβερνητικής απόδοσης. Δεν είπε όμως τίποτα για τις τραγικές ελλείψεις στα μέτρα ασφάλειας και την απουσία των αναγκαίων ελέγχων της Πολιτείας. Το κυριότερο είναι ότι δεν είπε τίποτα σχετικά με τα μέτρα που προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση για να αλλάξει το σύστημα ελέγχων που αποδείχτηκε πλήρως ανεπαρκές, κάτι που είχε τελικά ολέθρια αποτελέσματα.

Όπως είπαμε και στην αρχή, τα θέματα που αποσιωπά ένας πρωθυπουργός είναι τα θέματα με τα οποία δεν σκοπεύει να ασχοληθεί.