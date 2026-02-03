Οι μαθητές κάνουν μάθημα μέσα σε τάξεις με μούχλα και υγρασία και σε συνθήκες απαράδεκτες.

Σε απαράδεκτες συνθήκες γίνονται τα μαθήματα στο 1ο ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης, το οποίο φιλοξενεί επίσης το 3ο ΕΠΑΛ, το ΔΙΕΚ και εργαστηριακά τμήματα του Πρότυπου ΕΠΑΛ. Μετά τις έντονες βροχοπτώσεις της 29ης Ιανουαρίου, οι μαθητές και οι καθηγητές αναγκάζονται να διδάσκονται υπό συνθήκες επικίνδυνες και ανθυγιεινές, καθώς τα νερά εισρέουν μέσα από το ταβάνι και τις λάμπες, ενώ η υγρασία και η μούχλα καλύπτουν μεγάλες επιφάνειες των τοίχων σύμφωνα με το pameevro.gr.

Παρά τις επισκευές και τα μερεμέτια, τα προβλήματα όχι μόνο δεν αντιμετωπίστηκαν, αλλά επιδεινώθηκαν μετά την τελευταία νεροποντή. Οι καθηγητές και οι μαθητές περιγράφουν καθημερινά μαθήματα μέσα σε τάξεις με μούχλα και υγρασία με δυσκολίες στη λειτουργία των εργαστηρίων και στην αξιοποίηση των αιθουσών διδασκαλίας. Παράλληλα καταγγέλλουν ότι με τις βροχές είχαν διαρροές νερού μέσα από τις λάμπες του κεντρικού διαδρόμου στο ισόγειο και στον πρώτο όροφο.

Η Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αλεξανδρούπολης έχει επανειλημμένα αναδείξει την ανάγκη για ουσιαστικές επισκευές και συντηρήσεις Όπως επισημαίνουν, οι αποσπασματικές παρεμβάσεις που γίνονται κατά καιρούς έχουν μικρή διάρκεια ζωής και δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά δομικά προβλήματα του κτιρίου. Oι εικόνες είναι ενδεικτικές για τη μούχλα στους τοίχους, τις διαρροές νερού από την οροφή και την καθημερινή δυσκολία των μαθητών και των εκπαιδευτικών να συνεχίσουν τα μαθήματα υπό αυτές τις συνθήκες.