Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία Kristin, η οποία πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας με ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και έντονα καιρικά φαινόμενα που οδήγησαν σε απόφαση για κλειστά σχολεία σε περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο της διαταραχής.

Κατά τόπους καταρρακτώδεις βροχές συνδυαστικά με χαλαζόπτωση και θυελλώδεις ανέμους έχουν ήδη προκαλέσει προβλήματα στις μετακινήσεις και σε δρόμους που έχουν μετατραπεί σε ποτάμια από την ορμητικότητα των νερών. Οι αρμόδιες αρχές έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες. Νωρίτερα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, χωρίς να καταγράφονται αλλαγές σε σχέση με το αρχικό δελτίο που είχε εκδοθεί την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου.

Η ΕΜΥ διατηρεί σε ισχύ πορτοκαλί προειδοποίηση, επισημαίνοντας τον κίνδυνο για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Κακοκαιρία Kristin: Το έκτακτο της ΕΜΥ – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, έντονα φαινόμενα προβλέπονται:

α. Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Στερεά, έως τις μεσημβρινές ώρες.

β. Στη δυτική Πελοπόννησο, μέχρι αργά το απόγευμα.

γ. Στη Θράκη, μέχρι το βράδυ.

δ. Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, από το απόγευμα έως αργά τη νύχτα.

Το γεγονός ότι η Αλεξανδρούπολη από νωρίς το πρωί έχει βρεθεί στο επίκεντρο ισχυρών βροχών και ήδη έχουν δημιουργηθεί κατά τόπους προβλήματα λόγω πλημμυρών οδήγησε τον Δήμο στην απόφαση τρία σχολεία να μείνουν κλειστά αύριο, Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, για προληπτικούς λόγους. Ειδικότερα βάσει της απόφασης το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο Απαλού καθώς και το Γυμνάσιο Ανθείας θα μείνουν κλειστά.

Η απόφαση ελήφθη καθώς σήμερα χρειάστηκε η παρέμβαση της Αστυνομίας σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου ώστε να γίνει με ασφάλεια η απομάκρυνση των παιδιών από το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο Απαλού, καθώς και από το Γυμνάσιο Άνθειας. Λόγω της σφοδρότητας των φαινομένων που αναμένεται να συνεχιστούν με την ίδια ένταση και ισχύ τις επόμενες ώρες κρίθηκε απαραίτητο από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης να παραμείνουν κλειστά αύριο.

