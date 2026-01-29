Μάλιστα για λόγους ασφαλείας αποφασίστηκε τρία σχολεία στην Αλεξανδρούπολη να παραμείνουν κλειστά αύριο 30/1.

Η κακοκαιρία Kristin προελαύνει σε όλη τη χώρα με ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις. Στην Αλεξανδρούπολη το σαρωτικό πέρασμα της βροχής συνδυαστικά με τους ισχυρούς ανέμους δημιούργησε προβλήματα καθώς καταγράφηκαν πλημμύρες, ζημιές, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια ενώ μαθητές στον οικισμό Απαλός εγκλωβίστηκαν προσωρινά στα σχολεία τους σύμφωνα με το e-evros.gr.

{https://www.youtube.com/watch?v=nzgV_M6GrXY}

Χρειάστηκε η παρέμβαση της Αστυνομίας σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου ώστε να γίνει με ασφάλεια η απομάκρυνση των παιδιών από το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο Απαλού, καθώς και από το Γυμνάσιο Άνθειας. Λόγω της σφοδρότητας των φαινομένων που αναμένεται να συνεχιστούν με την ίδια ένταση και ισχύ τις επόμενες ώρες κρίθηκε απαραίτητο από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης να παραμείνουν κλειστά Για προληπτικούς λόγους, το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο Απαλού καθώς και το Γυμνάσιο Ανθείας θα παραμείνουν κλειστά και αύριο.

{https://www.facebook.com/municipality.alexandroupolis/posts/pfbid02uYn8ZhL44wGoEKHVvuGCGUihBdCx6bqf776z8nmVWuTN7EqJLRXUTwQdXCzWuT9Bl}

O Aπαλός στο «μάτι»της κακοκαιρίας

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ενδεικτικό των ισχυρών κατά τόπους φαινομένων η απόφαση της Αστυνομίας να προχωρήσει στη διακοπή της κυκλοφορίας στην παλιά Εθνική Οδό, στο ύψος του αεροδρομίου Αλεξανδρούπολης, λόγω πλημμυρικών φαινομένων, ενώ αποκλεισμένη παραμένει και η Νίψα, τόσο από την επαρχιακή οδό Νίψα–Δωρικό όσο και από τους παράπλευρους δρόμους της Εγνατίας Οδού

{https://www.youtube.com/watch?v=D-4rpB8YoRs}

Την ίδια ώρα, τέθηκε απαγορευτικό απόπλου για το δρομολόγιο Αλεξανδρούπολη – Σαμοθράκη, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Η Πολιτική Προστασία προειδοποιεί για επιδείνωση των φαινομένων τις επόμενες ώρες, με έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες να συνεχίζουν να πλήττουν την περιοχή.

Η εικόνα αυτή ξυπνά οδυνηρές μνήμες του 2021, όταν στην ίδια περιοχή, στον Απαλό, είχε χάσει τη ζωή του πυροσβέστης κατά τη διάρκεια μεγάλης πλημμύρας, γεγονός που είχε συγκλονίσει ολόκληρη τη χώρα. Οι αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ καλούνται οι πολίτες να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων.