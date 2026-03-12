Για αλλαγή του καιρού μιλούν κορυφαίοι μετεωρολόγοι από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.

Ο καλός καιρός θα συνεχιστεί μέχρι και την Κυριακή - Δευτέρα. Από την Τρίτη θα υπάρξει διαταραχή του καιρού που θα δώσει βροχές και καταιγίδες ενώ θα υπάρξει και πτώση της θερμοκρασίας.

Ο μετεωρολόγος του Action24, Δημήτρης Παπαϊωάννου ανέφερε πως «από την επόμενη εβδομάδα φαίνεται να αλλάζει το καιρικό σκηνικό. Κάποιες βροχές και να πέφτει η θερμοκρασία. Δεν θα είναι Μάρτης ''γδάρτης'' αλλά θα θυμίσει κάπως χειμώνα».

Και κατέληξε λέγοντας πως ο καιρός θα συνεχιστεί με καλές καιρικές συνθήκες μέχρι και την Δευτέρα και μετά θα αλλάξει ο καιρός με βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh0jyu82ji5l?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Δεν θα παραδώσει εύκολα τα “όπλα” ο χειμώνας», επισημαίνει στο καθιερωμένο καιρικό δελτίο ο Σάκης Αρναούτογλου. Μετά τις 17-18 Μαρτίου φαίνεται να κρυώνει ο καιρός, καθώς δημιουργούνται προϋποθέσεις για «κατεβασιές κρύου αέρα από τη βορειοανατολική Ευρώπη».

Έως τις 21 Μαρτίου κατά διαστήματα θα έχει χειμωνιάτικο κρύο, κυρίως τη νύχτα και νωρίς το πρωί, σημειώνει ο Σάκης Αρναούτογλου.

Από την Παρασκευή (13/3) έως και τη Δευτέρα (16/3) θα υπάρχουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας στις περισσότερες περιοχές, ενώ το θερμόμετρο θα φτάσει έως τους 17-29 βαθμούς Κελσίου.

Το Σαββατοκύριακο υπάρχει ενδεχόμενο για σύντομες μπόρες στα ορεινά της Ηπείρου, της δυτικής Θεσσαλίας και της δυτικής Πελοποννήσου. Το βράδυ της Δευτέρας ενδέχεται να βρέξει σε αρκετές περιοχές της δυτικής Ελλάδας.

{https://www.youtube.com/watch?v=BgOYfnQZXK4}

Τέλος, ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης αναφέρει πως την επόμενη εβδομάδα «ανοίγει ο δρόμος για κακοκαιρίες». Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης ανέφερε πως ο καιρός θα διατηρηθεί καλός μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες που θα προσεγγίσουν σε πολλές περιοχές και τους 20 βαθμούς.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα αυξηθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο και θα φτάσουν 6-7 μποφόρ. Όπως είπε από την Τρίτη και την Τετάρτη «ανοίγει ο δρόμος για τις κακοκαιρίες». Από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας αλλάζει η ατμοσφαιρική κυκλοφορία, θα πάμε όπως είπε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης σε «μεσημβρινή κυκλοφορία» με περισσότερες βροχές και χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Και κατάληξε λέγοντας «Άνοιξη μέχρι Δευτέρα - Τρίτη και πάμε πιο φθινοπωρινές καταστάσεις μεσοβδόμαδα» με τις βροχές να εμφανίζονται αρχικά την Τρίτη ενώ ο καιρός θα γίνει πιο άστατος Τετάρτη και Πέμπτη με περισσότερες βροχές.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh0jt0g8scep?integrationId=40599y14juihe6ly}