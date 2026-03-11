Η πρόγνωση καιρού του Σάκη Αρναούτογλου για τις επόμενες ημέρες και η τάση έως τις 21 Μαρτίου.

Αστάθεια αναμένεται να επηρεάσει την Ελλάδα- κυρίως τα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια- μετά τις 17-18 Μαρτίου, σύμφωνα με το νέο δελτίο καιρού που ανάρτησε ο Σάκης Αρναούτογλου στο YouTube.

«Δεν θα παραδώσει εύκολα τα “όπλα” ο χειμώνας», επισημαίνει. Μετά τις 17-18 Μαρτίου φαίνεται να κρυώνει ο καιρός, καθώς δημιουργούνται προϋποθέσεις για «κατεβασιές κρύου αέρα από τη βορειοανατολική Ευρώπη».

Έως τις 21 Μαρτίου κατά διαστήματα θα έχει χειμωνιάτικο κρύο, κυρίως τη νύχτα και νωρίς το πρωί, σημειώνει ο Σάκης Αρναούτογλου.

Αύριο, Πέμπτη, θα έχει ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, αλλά πιθανόν να εκδηλωθούν μπόρες στα ορεινά της Κρήτης, της Ηπείρου, της δυτικής Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου.

Το θερμομετρικό εύρος θα είναι ξανά μεγάλο, καθώς το πρωί θα επικρατήσουν σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ το μεσημέρι θα φτάσουν τους 19-20 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Από την Παρασκευή (13/3) έως και τη Δευτέρα (16/3) θα υπάρχουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας στις περισσότερες περιοχές, ενώ το θερμόμετρο θα φτάσει έως τους 17-29 βαθμούς Κελσίου.

Το Σαββατοκύριακο υπάρχει ενδεχόμενο για σύντομες μπόρες στα ορεινά της Ηπείρου, της δυτικής Θεσσαλίας και της δυτικής Πελοποννήσου. Το βράδυ της Δευτέρας ενδέχεται να βρέξει σε αρκετές περιοχές της δυτικής Ελλάδας.

Το δελτίο καιρού του Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=BgOYfnQZXK4}