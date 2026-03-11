«Θέλουμε να είμαστε απολύτως σίγουροι ότι αυτό το οποίο θα ανακοινώσουμε θα είναι εφαρμόσιμο» τόνισε ο Κ.Μητσοτάκης για τα social media στα παιδιά.

Πολύ σύντομα αναμένεται να έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις για τον περιορισμό πρόσβασης στα social media στα παιδιά κάτω των 15 ετών. Σύμφωνα με όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο του συνεδρίου «Athens Alitheia Forum»

«Η κυβέρνηση πολύ σύντομα θα ανακοινώσει τις οριστικές αποφάσεις για τον περιορισμό πρόσβασης σε συγκεκριμένες πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Θέλουμε να είμαστε απολύτως σίγουροι ότι αυτό το οποίο θα ανακοινώσουμε θα είναι εφαρμόσιμο και δεν θα σκοντάφτει πάνω στο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, συγκεκριμένα στην οδηγία για τις ψηφιακές υπηρεσίες, οπότε αναμείνατε στο ακουστικό σας. Πιστεύω ότι σύντομα, εντός του μήνα, θα υπάρχουν ανακοινώσεις για το θέμα» ανέφερε.

{https://www.facebook.com/kyriakosmitsotakis/videos/1868524007169293/}