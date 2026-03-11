Τέλος Μαρτίου θα τεθούν σε ισχύ οι θερινές ώρες κοινής ησυχίας με τους πολίτες όλων των ηλικιών να καλούνται να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί για την τήρησή τους δεδομένου ότι ο νόμος καραδωκεί και προβλέπονται σημαντικές κυρώσεις.
Ειδικότερα, από την 1η Απριλίου και μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου σύμφωνα με την αστυνομική νομοθεσία οι ώρες κοινής ησυχίας είναι υποχρεωτικά το μεσημέρι 15:00 - 17:30 και αντίστοιχα το βράδυ
23:00 - 07:00. Η τήρηση του συγκεκριμένου ωραρίου ισχύει αυστηρά και χωρίς εξαιρέσεις με το χειμερινό ωράριο να ενεργοποιείται την 1η Οκτώβρη.
Ώρες Κοινής Ησυχίας 2026: Τι απαγορεύεται κατά τις ώρες κοινής ησυχίας - Το αυστηρό πρωτόκολλο
Οι εργασίες ή άλλες δραστηριότητες που δημιουργούν θόρυβο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, που δεν επιδέχονται αναβολή, με ειδική αιτιολογημένη άδεια του διοικητή του οικείου Αστυνομικού Τμήματος μπορεί να επιτραπεί η εκτέλεση εργασίας, ιδίως κοινής ωφέλειας, που προκαλεί θόρυβο.
Η λειτουργία κάθε μουσικού οργάνου ή συσκευής ραδιοφώνου, μαγνητοφώνου ή τηλεόραση σε υψηλή ένταση, οι φωνασκίες, οι θορυβώδεις χοροί και κάθε άλλη θορυβώδης εκδήλωση σε κατοικία ή άλλους ιδιωτικούς χώρους.
Τα τραγούδια, οι φωνασκίες, η χρήση μουσικών οργάνων, η λειτουργία ραδιοφώνων, μαγνητοφώνων και τηλεοράσεων στους δρόμους, πλατείες και δημόσιους γενικά χώρους κατοικημένων περιοχών, καθώς και μέσα στα οχήματα μεταφοράς του κοινού.
Τα θορυβώδη παίγνια σε καφενείο, σφαιριστήρια ή άλλα δημόσια κέντρα, καθώς και οι φωνασκίες και συζητήσεις σε υψηλό τόνο των θαμώνων των κέντρων αυτών.
Οι θορυβώδεις συζητήσεις και διαπληκτισμοί σε σταθμούς αυτοκινήτων (λεωφορείων, ΤΑΞΙ, κ.λ.π.), η φόρτωση ή εκφόρτωση εμπορευμάτων σε ή από φορτηγά αυτοκίνητα, που δημιουργεί θόρυβο, καθώς και η θορυβώδης λειτουργία της μηχανής τροχοφόρου, το οποίο είναι σε στάση.
Η χρήση σειρήνων ή άλλων ηχητικών οργάνων ή συστημάτων ασφαλείας, χωρίς να συντρέχει λόγος έκτακτης ανάγκης, καθώς και η δοκιμαστική λειτουργία αυτών.
Σημειώνεται πως με τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα η διατάραξη της κοινής ησυχίας τιμωρείται με φυλάκιση έως πέντε μηνών ή χρηματική ποινή έως εκατόν πενήντα ημερήσιες μονάδες.