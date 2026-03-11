Η διατάραξη της κοινής ησυχίας τιμωρείται με φυλάκιση έως πέντε μηνών ή χρηματική ποινή έως εκατόν πενήντα ημερήσιες μονάδες.

Τέλος Μαρτίου θα τεθούν σε ισχύ οι θερινές ώρες κοινής ησυχίας με τους πολίτες όλων των ηλικιών να καλούνται να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί για την τήρησή τους δεδομένου ότι ο νόμος καραδωκεί και προβλέπονται σημαντικές κυρώσεις.

Ειδικότερα, από την 1η Απριλίου και μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου σύμφωνα με την αστυνομική νομοθεσία οι ώρες κοινής ησυχίας είναι υποχρεωτικά το μεσημέρι 15:00 - 17:30 και αντίστοιχα το βράδυ

23:00 - 07:00. Η τήρηση του συγκεκριμένου ωραρίου ισχύει αυστηρά και χωρίς εξαιρέσεις με το χειμερινό ωράριο να ενεργοποιείται την 1η Οκτώβρη.

Ώρες Κοινής Ησυχίας 2026: Τι απαγορεύεται κατά τις ώρες κοινής ησυχίας - Το αυστηρό πρωτόκολλο

Οι εργασίες ή άλλες δραστηριότητες που δημιουργούν θόρυβο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, που δεν επιδέχονται αναβολή, με ειδική αιτιολογημένη άδεια του διοικητή του οικείου Αστυνομικού Τμήματος μπορεί να επιτραπεί η εκτέλεση εργασίας, ιδίως κοινής ωφέλειας, που προκαλεί θόρυβο.

Η λειτουργία κάθε μουσικού οργάνου ή συσκευής ραδιοφώνου, μαγνητοφώνου ή τηλεόραση σε υψηλή ένταση, οι φωνασκίες, οι θορυβώδεις χοροί και κάθε άλλη θορυβώδης εκδήλωση σε κατοικία ή άλλους ιδιωτικούς χώρους.

Τα τραγούδια, οι φωνασκίες, η χρήση μουσικών οργάνων, η λειτουργία ραδιοφώνων, μαγνητοφώνων και τηλεοράσεων στους δρόμους, πλατείες και δημόσιους γενικά χώρους κατοικημένων περιοχών, καθώς και μέσα στα οχήματα μεταφοράς του κοινού.

Τα θορυβώδη παίγνια σε καφενείο, σφαιριστήρια ή άλλα δημόσια κέντρα, καθώς και οι φωνασκίες και συζητήσεις σε υψηλό τόνο των θαμώνων των κέντρων αυτών.

Οι θορυβώδεις συζητήσεις και διαπληκτισμοί σε σταθμούς αυτοκινήτων (λεωφορείων, ΤΑΞΙ, κ.λ.π.), η φόρτωση ή εκφόρτωση εμπορευμάτων σε ή από φορτηγά αυτοκίνητα, που δημιουργεί θόρυβο, καθώς και η θορυβώδης λειτουργία της μηχανής τροχοφόρου, το οποίο είναι σε στάση.

Η χρήση σειρήνων ή άλλων ηχητικών οργάνων ή συστημάτων ασφαλείας, χωρίς να συντρέχει λόγος έκτακτης ανάγκης, καθώς και η δοκιμαστική λειτουργία αυτών.

Σημειώνεται πως με τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα η διατάραξη της κοινής ησυχίας τιμωρείται με φυλάκιση έως πέντε μηνών ή χρηματική ποινή έως εκατόν πενήντα ημερήσιες μονάδες.