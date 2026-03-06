Το τηλεφωνικό κέντρο «100» λειτούργησε κανονικά παρά τις εργασίες αναβάθμισης λογισμικού.

Η Ελληνική Αστυνομία διευκρινίζει ότι οι αναφορές σε ρεπορτάζ περί αδυναμίας κλήσεων προς το τηλεφωνικό κέντρο «100» της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες της 5ης Μαρτίου είναι ανυπόστατες.

Το συγκεκριμένο διάστημα, διάρκειας περίπου τριών ωρών, πραγματοποιούνταν προγραμματισμένες εργασίες αναβάθμισης λογισμικού. Κατά τη διάρκεια αυτών, οι εισερχόμενες κλήσεις υποστηρίχθηκαν μέσω 8 εφεδρικών αναλογικών γραμμών, μέσω των οποίων καταγράφηκαν συνολικά 254 αναγγελίες συμβάντων, εκ των οποίων 47 από κινητά τηλέφωνα.

Συνεπώς, το τηλεφωνικό κέντρο λειτούργησε κανονικά και δεν υπήρξε «μπλακ άουτ» ή διακοπή στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Η ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνει ότι το κέντρο λειτουργεί αδιάλειπτα και παραμένει στη διάθεση των πολιτών για άμεση βοήθεια και προστασία.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Αναφορικά με δημοσίευμα που αναπαράχθηκε σε διαδικτυακό μέσο και κάνει λόγο για δήθεν αδυναμία πραγματοποίησης κλήσεων προς το τηλεφωνικό κέντρο «100» της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής από κινητά τηλέφωνα κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες της 5ης Μαρτίου 2026, διευκρινίζεται ότι το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, διάρκειας περίπου -3- ωρών, πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες αναβάθμισης λογισμικού.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι εισερχόμενες κλήσεις είχε προβλεφθεί να υποστηρίζονται κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο από -8- εφεδρικές αναλογικές γραμμές, μέσω των οποίων καταγράφηκαν συνολικά -254- αναγγελίες συμβάντων, εκ των οποίων -47- προέρχονταν από κινητά τηλέφωνα.

Ως εκ τούτου, οι ισχυρισμοί περί δήθεν «μπλακ άουτ» ή «νεκρού» τηλεφωνικού κέντρου της Άμεσης Δράσης για όσους επιχειρούσαν να καλέσουν μέσω κινητών τηλεφώνων κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και δημιουργούν εσφαλμένες και παραπλανητικές εντυπώσεις αναφορικά με τη λειτουργία και την επιχειρησιακή ανταπόκριση του τηλεφωνικού κέντρου.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι το τηλεφωνικό κέντρο της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής λειτουργεί αδιάλειπτα και παραμένει διαρκώς στη διάθεση των πολιτών, ανταποκρινόμενο άμεσα σε κάθε ανάγκη για βοήθεια και προστασία.