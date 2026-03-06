Πληροφορίες θέλουν τη Δέσποινα Βανδή να έρχεται στο «Hotel Ερμού» την επόμενη νυχτερινή σεζόν.

Η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας φαίνεται πως ετοιμάζουν μία νέα συνεργασία που αφορά τη νυχτερινή Αθήνα και θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της επόμενης σεζόν, ενώ το όνομα της Δέσποινας Βανδή έχει έρθει στο προσκήνιο για να αναλάβει δράση στο «Hotel Ερμού».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που προβλήθηκε το πρωί της Τετάρτης 4 Μαρτίου στην εκπομπή «Το πρωινό», το φθινόπωρο ο Νίκος Καρβέλας και η Άννα Βίσση αναμένεται να ενώσουν τις δυνάμεις τους στη σκηνή του κέντρου «Αθηνών Αρένα».

Έτσι, λέγεται πως στο «Hotel Ερμού» κεντρικό πρόσωπο για τη νέα σεζόν θα είναι η Δέσποινα Βανδή.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν το πρωί της Παρασκευής 6 Μαρτίου μέσα από την εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega», έχουν διαρρεύσει πληροφορίες που θέλουν την Δέσποινα Βανδή να είναι το νέο πρόσωπο του κέντρου.

Παρ’ όλα αυτά, όπως σχολίασαν και οι δημοσιογράφοι της εκπομπής, δεν πρόκειται για επιβεβαιωμένες πληροφορίες, ούτε έχει γίνει γνωστό αν έχει υπάρξει επικοινωνία μεταξύ της ερμηνεύτρια και του κέντρου.

