Τα μισθολόγια σε θέσεις εκτός αγροτικού τομέα παρουσίασαν μείωση κατά 92.000 τον Φεβρουάριο.

Ψυχρολουσία επιφύλαξε η αγορά εργασίας των ΗΠΑ τον Φεβρουάριο, καθώς τα νεότερα στοιχεία δείχνουν σημαντική απώλεια θέσεων εργασίας και ταυτόχρονη αύξηση της ανεργίας, σε μια εξέλιξη που αιφνιδίασε τους οικονομολόγους και ενισχύει τις ανησυχίες για επιβράδυνση της αμερικανικής οικονομίας.

Σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση του αμερικανικού υπουργείου Εργασίας, τα μισθολόγια σε θέσεις εκτός αγροτικού τομέα μειώθηκαν κατά 92.000 τον Φεβρουάριο. Τον Ιανουάριο είχε καταγραφεί αύξηση 126.000 θέσεων εργασίας, αριθμός που αποτελεί αναθεώρηση της αρχικής εκτίμησης για 130.000 νέες θέσεις.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την τρίτη φορά μέσα στους τελευταίους πέντε μήνες που τα μισθολόγια στην οικονομία των ΗΠΑ καταγράφουν μείωση, γεγονός που υποδηλώνει σταδιακή επιβράδυνση της αγοράς εργασίας μετά από μια μακρά περίοδο ισχυρής απασχόλησης.

Οι οικονομολόγοι ανέμεναν επιβράδυνση, ωστόσο προέβλεπαν ότι η απασχόληση θα συνέχιζε να αυξάνεται, έστω με πιο συγκρατημένο ρυθμό. Η μέση εκτίμηση έκανε λόγο για αύξηση περίπου 50.000 θέσεων εργασίας, πρόβλεψη που τελικά διαψεύστηκε από τα στοιχεία.

Την ίδια ώρα, το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 4,4%, από 4,3% που ανέμεναν οι αναλυτές, εντείνοντας τον προβληματισμό για τις προοπτικές της οικονομίας.

Σημαντικές απώλειες καταγράφηκαν στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, όπου χάθηκαν 28.000 θέσεις εργασίας. Ο κλάδος αποτελεί συνήθως βασικό μοχλό αύξησης της απασχόλησης, ωστόσο η απεργία στην Kaiser Permanente, που έθεσε εκτός εργασίας περισσότερους από 30.000 εργαζόμενους στη Χαβάη και την Καλιφόρνια κατά την περίοδο μέτρησης, επηρέασε αρνητικά τα συνολικά στοιχεία.

Μείωση καταγράφηκε και στις υπηρεσίες πληροφορικής, όπου χάθηκαν 11.000 θέσεις εργασίας, σε έναν κλάδο που συνεχίζει να επηρεάζεται από περικοπές και αναδιάρθρωση λόγω της ταχύτερης υιοθέτησης τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης. Σε ετήσια βάση, ο τομέας εμφανίζει πλέον μέση απώλεια περίπου 5.000 θέσεων εργασίας τον μήνα.

Απώλειες σημειώθηκαν επίσης στη μεταποίηση, όπου χάθηκαν 12.000 θέσεις εργασίας, παρά τα μέτρα προστασίας της εγχώριας παραγωγής μέσω δασμών, καθώς και στον κλάδο των μεταφορών και της αποθήκευσης, όπου μειώθηκαν κατά 11.000 οι θέσεις.

Αντίθετα, η κοινωνική πρόνοια αποτέλεσε έναν από τους λίγους τομείς που κινήθηκαν ανοδικά, καταγράφοντας αύξηση κατά 9.000 θέσεις εργασίας, περιορίζοντας εν μέρει τη συνολική πτώση της απασχόλησης.