Ο κίνδυνος για αυτά τα πατατάκια αφορά μόνο όσους έχουν αλλεργία ή δυσανεξία στο γάλα.

Ανακαλούνται από τα σούπερ μάρκετ της Αμερικής μαζικά παρτίδες από γνωστά πατατάκια καθώς ανιχνεύθηκε γάλα ήτοι αλλεργιόγονο που δεν αναγράφεται στη συσκευασία οπότε υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για τους καταναλωτές που αντιμετωπίζουν αλλεργία ή δυσανεξία.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του FDA η Frito-Lay ανακοίνωσε την ανάκληση επιλεγμένων συσκευασιών για τα πατατάκια Miss Vickie’s Spicy Dill Pickle Potato Chips, καθώς ενδέχεται να περιέχουν μη δηλωμένο γάλα. Οι καταναλωτές με αλλεργία ή σοβαρή ευαισθησία στο γάλα διατρέχουν τον κίνδυνο σοβαρής ή και απειλητικής για τη ζωή αλλεργικής αντίδρασης εάν καταναλώσουν το προϊόν. Όσοι δεν έχουν αλλεργία μπορούν να το καταναλώσουν χωρίς πρόβλημα. Η ανάκληση αφορά σακούλες που διανεμήθηκαν από τις 15 Ιανουαρίου 2026 σε καταστήματα παντοπωλείων, convenience stores, φαρμακεία και ψηφιακούς λιανοπωλητές στις πολιτείες Arkansas, Louisiana, Mississippi, New Mexico, Oklahoma και Texas.

Στοιχεία προϊόντος:

Προϊόν: Miss Vickie’s Spicy Dill Pickle

Μέγεθος: 8 oz

UPC: 0 28400 761772

Ημερομηνία «Guaranteed Fresh»: 21 Απριλίου 2026

Κωδικοί κατασκευής: 38U301414, 48U101514

Οι καταναλωτές που έχουν το προϊόν μπορούν να επισκεφθούν τη σελίδα της Miss Vickie’s ή να καλέσουν στο 1-877-984-2543 (Δευτέρα–Παρασκευή, 9 π.μ.–4:30 μ.μ. CST). Η Frito-Lay συνιστά σε όσους έχουν αλλεργία στο γάλα να μην καταναλώσουν το προϊόν και να το απορρίψουν άμεσα.

Τα συμπτώματα τροφικής αλλεργίας που δεν πρέπει να αγνοήσεις

Η τροφική αλλεργία μπορεί να προκαλέσει από ήπια συμπτώματα και μικροενοχλήσεις, έως σοβαρά επεισόδια αναφυλαξίας, για αυτό και συνίσταται μεγάλη προσοχή σε όσους έχουν γνωστές αλλεργίες σε τροφές. Η αναφυλαξία είναι η πιο σοβαρή αντίδραση του οργανισμού μας σε αλλεργιογόνα και μπορεί να αποβεί μοιραία. Τα συμπτώματα, τα οποία αυξάνουν σε ένταση τάχιστα, είναι το πρήξιμο, το εξάνθημα, η χαμηλή πίεση, η έντονη φαγούρα στα μάτια και η δυσκολία στην αναπνοή αλλά και την κατάποση. Αν αισθανθείτε έντονη αδιαθεσία αμέσως μετά από την κατανάλωση κάποιας τροφής, πόνους στην κοιλιακή χώρα ή κάποιο από τα παραπάνω συμπτώματα αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια. Αν υποψιαστείτε πως η αδιαθεσία σας οφείλεται σε αλλεργική αντίδραση αποφύγετε εντελώς την οδήγηση. Αν γνωρίζετε πως έχετε αλλεργία σε κάποια συνηθισμένη τροφή, καλό είναι να έχετε ένεση επινεφρίνης πάντα μαζί σας και να ξέρετε πως να την χρησιμοποιήσετε. Το αναφυλακτικό σοκ είναι η πιο σοβαρή περίπτωση αλλεργικής αντίδρασης και είναι πιο συχνή σε περιπτώσεις τροφικών αλλεργιών.