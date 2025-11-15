Η PepsiCo λανσάρει Doritos και Cheetos χωρίς τεχνητά χρώματα, διατηρώντας όμως τη γεύση τους.

Τα πατατάκια αλλάζουν αναγκαστικά και γίνονται πιο υγιεινά. Η εποχή που τα πατατάκια ήταν έντονα πορτοκαλί και φορτωμένα με συνθετικά χρώματα φαίνεται να φτάνει στο τέλος της, καθώς η PepsiCo προχωρά σε μια σημαντική κίνηση προς πιο «καθαρές» επιλογές. Η εταιρεία ανακοίνωσε την κυκλοφορία νέων εκδοχών των Doritos και Cheetos, χωρίς τεχνητά χρώματα και αρώματα, με την ονομασία Doritos και Cheetos Simply NKD. Η επίσημη κυκλοφορία τους έχει προγραμματιστεί για την 1η Δεκεμβρίου.

Οι νέες σειρές διαφέρουν εμφανώς από τα κλασικά πατατάκια: το χρώμα τους είναι πιο απαλό, πιο κοντά σε ένα απλό τσιπς τορτίγιας, ενώ η γεύση παραμένει όσο το δυνατόν πιο πιστή στις αυθεντικές εκδοχές που αγαπά ο κόσμος.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της PepsiCo, η οποία από τον Απρίλιο έχει δεσμευτεί να επιταχύνει τη μετάβαση σε φυσικές χρωστικές σε όλα τα προϊόντα της. Παρά τις αλλαγές, περίπου το 40% των προϊόντων της στις ΗΠΑ εξακολουθεί να περιέχει συνθετικές χρωστικές, υπογραμμίζοντας την πρόκληση και την ανάγκη για περαιτέρω βήματα.

Η νέα σειρά Simply NKD δεν περιορίζεται μόνο στην αλλαγή χρωμάτων. Έχουν ήδη αφαιρεθεί ενισχυτικά όπως το δινάτριο ινοσινικό και το δινάτριο γουανυλικό, διατηρώντας τη γεύση όσο το δυνατόν πιο κοντά στα παραδοσιακά Doritos και Cheetos. Η Rachel Ferdinando, CEO της PepsiCo Foods US, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Ανατρέπουμε τις προσδοκίες αφαιρώντας τα τεχνητά χρώματα αλλά όχι τη γεύση - αποδεικνύοντας ότι η αξέχαστη γεύση δεν χρειάζεται να έχει χρώμα».

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια στιγμή που όλος ο κλάδος των τροφίμων φαίνεται να στρέφεται προς πιο «καθαρές» επιλογές. Μεγάλες εταιρείες όπως οι Kraft Heinz και General Mills δεσμεύονται να απομακρύνουν τις τεχνητές χρωστικές, ενώ ορισμένες πολιτείες, όπως το Τέξας, θεσπίζουν νέους κανονισμούς και εξετάζουν ακόμα και απαγορεύσεις συγκεκριμένων συνθετικών συστατικών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η σειρά Simply NKD θα κυκλοφορήσει σε δημοφιλείς γεύσεις όπως Cool Ranch Doritos και Flamin’ Hot Cheetos, στην ίδια τιμή με τις παραδοσιακές εκδοχές. Παρά τις αλλαγές, οι κλασικές εκδοχές Doritos και Cheetos θα συνεχίσουν να είναι διαθέσιμες, ενώ η νέα γενιά σνακ δείχνει ξεκάθαρα την τάση του κλάδου προς πιο υγιεινές και φυσικές επιλογές.