Αλλαγή προγράμματος για το Mega – Τι θα προβληθεί από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου.

Ο τηλεοπτικός σταθμός του Mega, προχώρησε σε ορισμένες αλλαγές στο πρόγραμμά του που αφορούν τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου μέχρι και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στις 31 του μηνός από τις 21:00 το βράδυ μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες.

Την Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

• 21:00 ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ [S176] (E)

• 24:00 ΟΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ [S033] (E)

• 01:20 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «CHRISTMAS WISH» [F007269]

• 03:20 ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ [S173] (E)

• 04:20 BEΡΑ ΣΤΟ ΔΕΞΙ

Η ελληνική σειρά «ΕΧΩ ΠΑΙΔΙΑ» [S154] (21:00) δεν θα μεταδοθεί.

Την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

• 21:00 ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ [S176] (E)

• 23:10 ΦΩΣ ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ [G174] – Έκτακτη εκπομπή

• 02:30 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ «THE CHRISTMAS TEMP» [F007306]

Οι ελληνικές σειρές «ΕΧΩ ΠΑΙΔΙΑ» [S154] (21:00), «ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ» [S176](E) (21:50), «ΟΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ» [S033] (E) (24:00) & «ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ» [S173] (E)(03:20) δεν θα μεταδοθούν.

Την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου στις 15:40 θα μεταδοθεί η εκπομπή «LIVE NEWS» [B127].

Οι ελληνικές σειρές «ΕΧΩ ΠΑΙΔΙΑ» [S254] (E) (15:40) & «ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ» [S176] (E)(16:20) δεν θα μεταδοθούν.