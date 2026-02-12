«Έχω Παιδιά», νέο διπλό επεισόδιο την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στις 21:00 στο MEGA.

Αναμνήσεις που θα μείνουν αξέχαστες και ανεκπλήρωτες υποσχέσεις απασχολούν την οικογένεια Πολίτη στο νέο διπλό επεισόδιο της κωμικής σειράς του MEGA, «Έχω Παιδιά», την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στις 21:00.

Πώς ισορροπείς ανάμεσα στην επιθυμία να γίνεις ο «γονιός των ονείρων τους» και στη σκληρή πραγματικότητα;

Η Σάρα και ο Μιχάλης μπαίνουν σε μια περιπέτεια δημιουργίας αναμνήσεων, την ίδια στιγμή που ο Σταύρος έρχεται αντιμέτωπος με την αρρωστοφοβία του.

Παράλληλα, η Ιωάννα κάνει τη δική της προσωπική επανάσταση, αποδεικνύοντας πως ποτέ δεν είναι αργά για μια νέα αρχή — ακόμα κι αν αυτή ξαφνιάζει τους πάντες.

«Έχω Παιδιά»: Όσα θα δούμε στα επεισόδια της Κυριακής

Επεισόδιο 5 – «Αναμνήσεις» (Κυριακή 15 Φεβρουαρίου)

Η Σάρα και ο Μιχάλης έρχονται αντιμέτωποι με το υπαρξιακό άγχος κάθε γονιού: «Τι θα θυμούνται τα παιδιά μας από την παιδική τους ηλικία;».

Στην προσπάθειά τους να χτίσουν το τέλειο οικογενειακό άλμπουμ, συνειδητοποιούν πως οι καλύτερες στιγμές δεν προγραμματίζονται.

Η Ιωάννα και ο Έκτορας προσπαθούν να ανακαλύψουν την πηγή της ευτυχίας του Μαξιμιλιανού. Την ίδια ώρα, ο Σταύρος συνοδεύει τη Στέλλα στον γιατρό για έναν τυπικό υπέρηχο, αλλά καταλήγει να κάνει μια αποκάλυψη για τη δική του υγεία που τον αναστατώνει.

Επεισόδιο 6 – «Υποσχέσεις» (Κυριακή 15 Φεβρουαρίου)

Τα «θα δούμε» και «από Δευτέρα» δεν είναι λύση, καθώς η Σάρα και ο Μιχάλης αποφασίζουν να κόψουν τη συνήθεια των ανεκπλήρωτων υποσχέσεων. Η προσπάθειά τους να είναι ειλικρινείς με τον Τάσο και τη Χαρά αποδεικνύεται μια απαιτητική πρόκληση.

Εν τω μεταξύ, η Ιωάννα παίρνει τη μεγάλη απόφαση να πιάσει δουλειά, φέρνοντας τα πάνω - κάτω στις ισορροπίες της οικογένειας. Τέλος, ο Σταύρος, μέσα στην ανασφάλειά του, βάζει στόχο να πείσει τον Τόνι να κάνει ασφάλεια υγείας.