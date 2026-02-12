Η Ζήνα Κουτσελίνη επέστρεψε με την επιτυχία της «το ψαράκι θέλει θάλασσα» και εξήγησε κάθε κίνηση πίσω από την χορογραφία της.

Λίγες ημέρες νωρίτερα η Ζήνα Κουτσελίνη είχε παρουσιάσει το τραγούδι της: «το ψαράκι θέλει θάλασσα» που έγινε viral στις καθημερινές εκπομπές και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σήμερα, Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, η παρουσιάστρια, επέστρεψε με ένα βίντεο που ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου και παρουσίασε την επίσημη και ακριβή χορογραφία της επιτυχίας της. Στο πλευρό της, στάθηκε ο συνεργάτης της, Γιάννης Μαλλιαρός, στο οποίο εξήγησε τα βήματα του χορού και τους λόγους ύπαρξης κάθε κίνησης.

Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στην εκπομπή «Buongiorno», την Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά:

«Ευχαριστώ πάρα πολύ την παρέα της Φαίης Σκορδά, γιατί το ανέδειξε πρώτη. Η Κατερίνα Ζαρίφη εντόπισε την επιτυχία αμέσως. Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος μου έδωσε έτσι το κίνητρο. Ο Ανδρέας Μικρούτσικος εκεί μου τα χάλασε λίγο. Ενώ ως παρουσιάστρια έτσι με αποδέχεται πιο πολύ, ως τραγουδίστρια όχι ακόμα. Κάνω τα πάντα για να γίνω καλή».

Όσον αφορά τον λόγο για τον οποίο δημιούργησε το «ψαράκι» η Ζήνα Κουτσελίνη, είχε αναφέρει: «Νιώθω ότι έχουμε πάρει πολύ σοβαρά κάποια πράγματα στη ζωή και ένιωσα ότι με το «ψαράκι», με το δικό μου τρόπο, ήθελα να περάσω ένα μήνυμα αισιοδοξίας».

