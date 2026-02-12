Η δράση με τίτλο «Αγορά και χορήγηση απινιδωτών για κάλυψη ελλείψεων στα επαρχιακά γήπεδα» υλοποιήθηκε μέσα από στενή συνεργασία με τον αντιπεριφερειάρχη Υγείας, Χρήστο – Δημήτριο Γεωργίου, καθώς και με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας.

Είχε προηγηθεί συντονισμός του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου Αθλητισμού, Ηλία Καλτσά, με τις Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων της Στερεάς Ελλάδας, ώστε να γίνει αναλυτική αποτύπωση των ελλείψεων και να προσδιοριστεί ο ακριβής αριθμός απινιδωτών που απαιτούνται.

Για την προμήθεια 25 απινιδωτών διατέθηκε συνολικό ποσό 21.730 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η διαδικασία διανομής τους δρομολογείται άμεσα και θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τις Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων των αντίστοιχων Περιφερειακών Ενοτήτων, με στόχο την άμεση ενίσχυση της ασφάλειας στους αθλητικούς χώρους.

Ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός δήλωσε: «Παραλάβαμε 25 απινιδωτές τους οποίους θα διανείμουμε σε όλη τη Στερεά Ελλάδα, για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε απρόοπτα και κακές στιγμές! Θέλουμε όλοι -αθλητές και θεατές- να νιώθουν και να είναι ασφαλείς όταν βρίσκονται στο γήπεδο! Για να το πετύχουμε προχωρούμε και σε σεμινάρια παροχής πρώτων βοηθειών και καλής χρήσης των απινιδωτών. Συνεργαζόμαστε με τις ενώσεις ποδοσφαιρικών σωματείων από όλη τη Στερεά Ελλάδα, προκειμένου να καταγράψουμε τις ανάγκες, αλλά και για τη διάθεση των απινιδωτών ανά περιοχή και αθλητική εγκατάσταση».

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αθλητισμού Ηλίας Καλτσάς τόνισε: «Με ιδιαίτερη χαρά παραλάβαμε σήμερα 25 αυτόματους εξωτερικούς απινιδωτές, προκειμένου να καλύψουμε ελλείψεις που υπάρχουν στα γήπεδα ποδοσφαίρου σε όλη την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Με τη βοήθεια των Ενώσεων ποδοσφαιρικών Σωματείων προχωρήσαμε σε χαρτογράφηση των ελλείψεων αυτών και τις αμέσως επόμενες ημέρες θα προχωρήσουμε στην διανομή τους και στους 5 Νομούς της Περιφέρειας μας. Στεκόμαστε πάντα δίπλα στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο με πρώτο μας μέλημα την ασφάλεια των αθλητών!»