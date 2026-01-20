Το νέο κύμα κακοκαιρίας φέρνει κλειστά σχολεία σε όλη την χώρα, οι επίσημες ανακοινώσεις ανά Δήμο και Περιφέρεια όλη η λίστα.

Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού με κλειστά σχολεία έχουν πολλές περιοχές της χώρας, καθώς για αύριο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και χιονοπτώσεις σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

Οι αρχές της Πολιτικής Προστασίας, σε συνεννόηση με τις Περιφέρειες και τους οικείους Δήμους αποφάσισαν να κλείσουν προληπτικά τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών με το Υπουργείο Παιδείας να επισημαίνει ότι τα μαθήματα δεν θα χαθούν καθώς υπάρχει ρητή οδηγία για τηλεκπαίδευση μέσω Webex και τήρηση υποχρεωτικού παρουσιολογίου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dftlyvg273kp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η λίστα με τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας που βάζουν λουκέτο και αναστέλλουν υποχρεωτικά τη δια ζώσης διδασκαλία των μαθημάτων διευρύνεται ώρα με την ώρα καθώς οι Δήμοι αξιολογούν τα δεδομένα και τις επίσημες ενημερώσεις ώστε να προβούν στην απόφαση αναστολής των σχολείων με την προστασία της σωματικής ακεραιότητας και της ασφάλειας των μαθητών να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Οι μετεωρολογικές προγνώσεις «δείχνουν» ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και χιονοπτώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας γεγονός που καθιστά επικίνδυνη τη μετακίνηση και τη φυσική παρουσία στα σχολεία. Όπως τονίζεται η απόφαση για αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων όπου έχει παρθεί λήφθηκε με μοναδικό γνώμονα τα παιδιά να παραμείνουν σε ασφαλές περιβάλλον. Παράλληλα σημειώνεται ότι η απόφαση για κλειστά σχολεία δεν αποτελεί μόνο προληπτικό μέτρο, αλλά και ανάληψη της ευθύνης για την προστασία των μαθητών απέναντι σε ακραία φαινόμενα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dftp04b676lt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και υψηλό κυματισμό, ενώ στα ορεινά αναμένονται ισχυρές χιονοπτώσεις. Οι ριπές ανέμου στην Αττική χαρακτηριστικά προβλέπεται να φτάσουν στιγμιαία τα 130 χλμ/ώρα, με τη βροχή να φτάνει σε ύψη ενός μηνός μέσα σε λίγες ώρες.

Οι «κόκκινες περιοχές» που βρίσκονται στο επίκεντρο των φαινομένων περιλαμβάνουν την Αττική, Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα και Κορινθία, ενώ σταδιακή επιδείνωση προβλέπεται και σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και του Αιγαίου. Στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές, καθώς και σε χαμηλότερα υψόμετρα της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και πρόσκαιρα της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, προβλέπονται έντονες χιονοπτώσεις. Οι προγνώσεις που αποτυπώνουν την πορεία της κακοκαιρίας δείχνουν ότι το βαρομετρικό χαμηλό που κινείται από τον Κόλπο της Σύρτης προς τα βορειοανατολικά αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά πολλές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τις προγνώσεις, τα έντονα φαινόμενα θα πλήξουν Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Εύβοια, Σποράδες και Κυκλάδες, φέρνοντας ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και υψηλό κυματισμό, ενώ στα ορεινά θα σημειωθούν έντονες χιονοπτώσεις. Η βελτίωση των καιρικών συνθηκών αναμένεται σταδιακά από την Πέμπτη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dftmdxqvq5qh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τηλεκπαίδευση στα κλειστά σχολεία: Η απόφαση οδηγία που θα ισχύσει την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου

Το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε οδηγία για υποχρεωτική τηλεκπαίδευση. Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση «σε περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων με απόφαση Περιφερειάρχη ή Δημάρχου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή έκτακτων γεγονότων, η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχίζεται με τηλεκπαίδευση, όπου αυτό είναι εφικτό. Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης έχουν ήδη ενημερωθεί από τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΑΙΘΑ, Γιάννη Παπαδομαρκάκη σχετικά και βρίσκονται σε συνεργασία με τις σχολικές μονάδες για την εφαρμογή της διαδικασίας, όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν.»

Κλειστά σχολεία την Τετάρτη 21/1: Τι ισχύει για την Αττική και τις λοιπές Περιφέρειες, όλες οι ανακοινώσεις των Δήμων

Ποια σχολεία θα είναι κλειστά στη Θάσο

Κατόπιν απόφασης του Δημάρχου Θάσου, διακόπτεται η δια ζώσης λειτουργίας του Νηπιαγωγείου Σκάλας Μαριών την Τετάρτη 21-01-2026, λόγω της προγραμματισμένης διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος από τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε στον Οικισμό της Σκάλας Μαριών (έδρα του Νηπιαγωγείου Σκάλας Μαριών) στις 21-01-2026 και ώρες από 08:00 έως 15:00, σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν σήμερα και προβλέπονται για αύριο 21-01-2026, που καθιστούν επισφαλή την λειτουργία των σχολικών μονάδων για τους μικρούς μαθητές χωρίς θέρμανση.

{https://www.facebook.com/thassos.gr/posts/pfbid031mbxhFf7VAervHyJxw9Pmi9jXsC1AnjYm2Q55MdLeie4qDh8ApC8ewW9ov39UMvjl}

Κλειστά τα σχολεία στο Μεσολόγγι

Δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία στο Μεσολόγγι, αύριο Τετάρτη 21 Ιανουαρίου λόγω της κακοκαιρίας, σύμφωνα με απόφαση του δημάρχου Σπύρου Διαμαντόπουλου. Με απόφαση Δημάρχου (168/2026), αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης στον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου (παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, εσπερινά σχολεία, ΣΔΕ, ΣΑΕΚ κ.λπ.) την Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2026. Η απόφαση ελήφθη λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που επικρατούν και με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του λοιπού προσωπικού των σχολικών μονάδων.

{https://www.facebook.com/dimosipmessologiou/posts/pfbid0h6tvUTkiuCbFSfiuVxxGwSsHyqgBm8DeWhEBxtbuLpqvWEoEjc13A9KPiZDo2MvNl}

Κλειστά σχολεία και στο Ξηρόμερο

Ο Δήμαρχος Ξηρομέρου, με γνώμονα την προστασία και την ασφάλεια των μαθητών/τριών, των νηπίων και του εκπαιδευτικού προσωπικού, καθώς και την αποφυγή κινδύνων κατά τις μετακινήσεις, αποφασίζει την αναστολή της λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια) καθώς και των Βρεφονηπιακών-Παιδικών Σταθμών που λειτουργούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ξηρομέρου, για την αύριο Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2026.

Κλειστά όλα τα σχολεία στο Δήμο Ευρώτα

Την προσωρινή διακοπή τέλεσης των δια ζώσης μαθημάτων σε όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένου και του Ε.Ε.Ε.ΕΚ.), καθώς και των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Δήμου Ευρωτα, για αύριο Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και για την προφύλαξη των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων κατά την πρόσβαση στις σχολικές μονάδες καθώς και την αποφυγή έκθεσης τους σε επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Με ευθύνη των διευθυντών των Σχολικών Μονάδων όλων των Βαθμίδων, να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί και οι σύλλογοι γονέων και μαθητών των εν λόγω μονάδων.

{https://www.facebook.com/dimarxeioeurwta/posts/pfbid029Gv62JvwQ4HhBTB52GzRKj5pULgnwDbdJ75hLk8USzz8ynRf3qEtnCvyTicaeaFMl}

Κλειστά τα σχολεία στην Μονεμβασιά

Λαμβάνοντας υπόψη το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με απόφασή του ο Δήμαρχος Μονεμβασίας, (ΕΜΥ) αναστέλλει τη λειτουργία την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Μονεμβασίας και όλων των δημοτικών παιδικών σταθμών που λειτουργούν στα όρια του Δήμου Μονεμβασίας.

{https://www.facebook.com/monemvasia.gov/posts/pfbid02DxjspkTz7Vxk8fuxv453bM64pYTWQwwRaDy2sEnRXhNdEzE5Dmn15ZZapQc84YQPl}

Πού θα έχουμε κλειστά σχολεία στην Αμφιλοχία αύριο

Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων στη ΔΕ Ινάχου και στην Τ. Κ. Βαρετάδας αύριο Τετάρτη 21 Ιανουαρίου. Ο Δήμος Αμφιλοχίας ενημερώνει ότι λόγω των προβλέψεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για πολύ ισχυρούς ανέμους στην περιοχή της Δ.Ε. Ινάχου. αναστέλλεται αύριο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, η λειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Δ.Ε. Ινάχου (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά σχολεία, Γυμνάσια και Γενικό Λύκειο Εμπεσού), του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Εμπεσού και του Δημοτικού Σχολείου Βαρετάδας της Δημοτικής Ενότητας Αμφιλοχίας.

Κλειστά τα σχολεία στην Νεμέα

Κλειστά τα σχολεία στη Σαντορίνη

Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων και αθλητικών χώρων του Δήμου Θήρας λόγω έντονων καιρικών φαινομένων την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026. Με την υπ’ αριθμ. 17/2026 απόφαση του Δημάρχου, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου, συμπεριλαμβανομένων των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, ως μέτρο πρόληψης και προστασίας της ασφάλειας των μαθητών, των συνοδών και των εκπαιδευτικών.

{https://www.facebook.com/santorinimunicipality/posts/pfbid0pkqPaJkaitP3juRESfFYaMCkvmzLZXLie9euaPMWoBXwgWqXYp8HiM94w8ZKomQtl}

Κλειστά σχολεία σε Αργολίδα, Λακωνία και Κορινθία - Τι ανακοινώθηκε για την Αρκαδία

Με απόφαση των αρμόδιων Αντιπεριφερειαρχών και κατόπιν εισήγησης των μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ, κλειστά θα παραμείνουν για προληπτικούς λόγους αύριο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι κοινωνικές δομές, στις Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας, Κορινθίας και Λακωνίας.

Για την Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, η απόφαση αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων αφορά τους Δήμους Βόρειας και Νότιας Κυνουρίας.Η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την προστασία των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, λόγω των δυσμενών καιρικών φαινομένων που προβλέπονται, με έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες, οι οποίες ενδέχεται να δυσχεράνουν τις μετακινήσεις προς και από τις σχολικές μονάδες.

Κλειστά τα σχολεία στην Αιγιαλεία

Την απόφαση να παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων (παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών, νηπιαγωγείων, δημοτικών σχολείων, γυμνασίων, λυκείων) και των ΚΔΑΠ σε όλη την Αιγιάλεια, την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, έλαβε ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Ανδριόπουλος, λόγω των δυσμενών καιρικών προγνώσεων που έχουν εκδοθεί με έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Κλειστά τα σχολεία στην Γορτυνία

Κλειστά τα σχολεία την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου στη Γορτυνία με απόφαση Δημάρχου 20 Ιανουαρίου 2026 Κλειστές με απόφαση του Δημάρχου Ευστάθιου Κούλη, θα παραμείνουν οι σχολικές Μονάδες όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, που λειτουργούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Γορτυνίας, την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων (θυελλώδεις άνεμοι, ισχυρός παγετός, χαμηλές θερμοκρασίες) και επικινδυνότητας κατά την παραμονή των μαθητών στους σχολικούς χώρους.

Κλειστά τα σχολεία της Τρίπολης

Με απόφαση του ΔημάρχουΤρίπολης και κατόπιν εισήγησης του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας, όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός της επικράτειας του Δήμου καθώς και οι παιδικοί σταθμοί θα παραμείνουν κλειστά αύριο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026.

Δυτική Ελλάδα: Κλειστές την Τετάρτη όλες οι σχολικές μονάδες

Με απόφαση του Περιφερειάρχη, Νεκτάριου Φαρμάκη, κλειστές θα παραμείνουν όλες οι δημόσιες και ιδιωτικές σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κατά την διάρκεια της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου 2026. Μετά από σχετική συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεδιάσκεψη.

Κλειστά τα σχολεία και στη Δυτική Μάνη

Με απόφαση του Δημάρχου Δυτικής Μάνης και κατόπιν εισήγησης του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας, όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός της επικράτειας του Δήμου Δυτικής Μάνης, καθώς και ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Κάμπου, θα παραμείνουν κλειστά αύριο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026. Η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την προστασία των μαθητών, των παιδιών προσχολικής ηλικίας και του εκπαιδευτικού προσωπικού, λόγω των δυσμενών καιρικών φαινομένων που προβλέπονται, με έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους.

Πού θα έχουμε κλειστά σχολεία στο Δήμο Πατρέων

Λόγω της επιδείνωσης του καιρού, που αναμένεται από το βράδυ, με θυελλώδεις ανέμους και μεγάλες ριπές ανέμου και λόγω των ζημιών που έχουν προκληθεί σε ολόκληρη την έκταση του Δήμου (πτώσεις δέντρων, διακοπές ρεύματος κλπ) ο Δήμος Πατρέων προχωρά στην αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων, δημόσιων και ιδιωτικών, για αύριο Τετάρτη 21 Γενάρη.

{https://www.facebook.com/patrasmunicipality/posts/pfbid02iTrUmmXcgZLnJu7vW9bNTQBr1jjzyFH1vT7SJ5XNroAWAPwUybNh9GphXsYsyZTvl}

Κλειστά σχολεία και στον Δομοκό

Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων και δομών του Δήμου Δομοκού, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών Σας ενημερώνουμε ότι, με την υπ’ αριθμ. 10/2026 (ΑΔΑ: 9ΓΤΔΩ9Α-ΓΚΡ) απόφαση του Δημάρχου Δομοκού, κ. Χαράλαμπου Λιόλιου, αποφασίστηκε η αναστολή της λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Παιδικών Σταθμών, καθώς και των ΚΔΑΠ του Δήμου μας, για την Τετάρτη 21 και την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026. {https://www.facebook.com/dimos.domokou.9/posts/pfbid01ThGrTgQ6fDb7K6wfFrBvgNrase99onM52pNjUDnbMw8akKSq4KaiCXc89YLmFCMl}

Στο Δήμο Σικυωνίων κλειστά τα σχολεία

Λόγω των αναμενόμενων ακραίων καιρικών φαινομένων που θα επικρατήσουν στην περιοχή, αύριο Τετάρτη 21 Ιανουαρίου όλες οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων θα παραμείνουν κλειστές.

{https://www.facebook.com/spyrospstamatopoulos/posts/pfbid0gh652HDrWybhhr6GCK6iwZ6QJAWMQGSyvgCkMZjDadkEQ4KZeiwZdtPzWJE8eDCkl}

Πού θα έχουμε κλειστά σχολεία στην Εύβοια

Για λόγους πρόληψης και ασφάλειας των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, με αποφάσεις των δημάρχων Διρφύων – Μεσσαπίων, Κύμης – Αλιβερίου, Καρύστου και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, όλες οι σχολικές μονάδες θα παραμείνουν κλειστές την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου.

Κλειστά όλα τα σχολεία στην Χαλκίδα

Κλειστά τα σχολεία Α’θμιας και Β’θμιας, οι Παιδικοί Σταθμοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί και τα Κ.Δ.Α.Π και Κ.Δ.Α.Π. ΜεΑ του Δήμου Χαλκιδέων την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026. Ο Δήμος Χαλκιδέων ενημερώνει ότι, λόγω των προβλέψεων για έντονα καιρικά φαινόμενα και της κατάστασης RED CODE, στην οποία έχει περιέλθει η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας, οι Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί και τα Κ.Δ.Α.Π και Κ.Δ.Α.Π ΜεΑ του Δήμου θα παραμείνουν κλειστά αύριο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, κατόπιν απόφασης της Δημάρχου Χαλκιδέων Έλενας Βάκα.

{https://www.facebook.com/dimos.xalkideon/posts/pfbid02sB4QC5HwUpnsZBitYV9FVPyYz61CbCqBQJPYJRXJLwVVq5ZYzyUjqbafCYPyq8H4l}

Kλειστά όλα τα σχολεία και στην Ερέτρια

Με απόφαση του Δημάρχου Νίκου Γουρνή θα παραμείνουν κλειστά αύριο Τετάρτη 21 Ιανουαρίου όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Ερέτριας.

Κλειστά τα σχολεία και στο Μέτσοβο

Ο Δήμος Μετσόβου σας ενημερώνει ότι αύριο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα ΚΔΑΠ, θα παραμείνουν κλειστά για προληπτικούς λόγους λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας (πυκνή χιονόπτωση και παγετός). Η απόφαση λαμβάνεται για λόγους ασφάλειας των μαθητών, των γονέων και του εκπαιδευτικού προσωπικού. Ο δημοτικός παιδικός και βρεφονηπιακός σταθμός θα παραμείνουν ανοιχτοί, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους γονείς που εργάζονται και χρειάζονται υποστήριξη για τη φύλαξη των παιδιών τους. Οι γονείς με δική τους ευθύνη θα κρίνουν εάν θα φέρουν ή όχι τα παιδιά τους, ανάλογα με τις ανάγκες και τις συνθήκες που επικρατούν.

Η ανακοίνωση για κλειστά σχολεία στα Κεντρικά Τζουμέρκα

Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων ανακοινώνει την διακοπή λειτουργίας των Νηπιαγωγείων Αθαμανίου, Κυψέλης και Παλαιοκατούνου (μεταστέγαση στο Νηπιαγωγείο Βουργαρελίου), των Δημοτικών Σχολείων Αθαμανίου, Βουργαρελίου και Μεσούντας, του Γυμνασίου και Λυκείου Βουργαρελίου, αύριο, 21 Ιανουαρίου 2026.

Η απόφαση λαμβάνεται λόγω της κήρυξης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας και εν όψει δυσμενών καιρικών συνθηκών, όπως αναφέρονται στα έκτακτα δελτία επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Πού θα έχουμε κλειστά σχολεία στην Μαγνησία

Πραγματοποιήθηκε σήμερα έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ/ΕΜΚ, που ισχύει από την Τετάρτη 21-01-2026 και της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας να τεθεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) από Τετάρτη 21.01.2026 έως και Πέμπτη 22.01.2026. Σημειώνεται ότι η οδηγία από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας είναι να μείνουν κλειστά τα σχολεία σε όλες τις ορεινές περιοχές του Νομού .

Συγκεκριμένα, στον Δήμο Βόλου δεν θα λειτουργήσουν τα 1ο Δημοτικό Σχολείο Πορταριάς «Ν. Τσοποτός», 1ο Νηπιαγωγείο Πορταριάς «Αθανασάκειο» και 3ο Δημοτικό Σχολείο Αγριάς – Δράκειας.

Από τον Δήμο Αλμυρού ανακοινώθηκε ότι εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών, αύριο, Τετάρτη δεν θα λειτουργήσουν το Νηπιαγωγείο της Βρύναινας καθώς και το Νηπιαγωγείο και του Δημοτικό Σχολείο της Ανάβρας.

Στον Δήμο Νοτίου Πηλίου, με απόφαση δημάρχου Μιχάλη Μιτζικού, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία σε Μηλιές και Νεοχώρι. Πρόκειται για το Νηπιαγωγείο, Δημοτικό Σχολείο και Γυμνάσιο Μηλεών και το Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.

Στον Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου δεν θα λειτουργήσει κανένα σχολείο, ενώ κλειστοί θα παραμείνουν και οι παιδικοί σταθμοί.

Kλειστά τα σχολεία και στην Μακρακώμη

Ο Δήμαρχος του Δήμου Μακρακώμης Γιώργος Χαντζής αξιολογώντας την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή λόγω έντονης χιονόπτωσης και παγετού, αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων του Δήμου Μακρακώμης την Τετάρτη 21-1-2025 και την Πέμπτη 22-1-2026. Η απόφαση αφορά τα Δημοτικά σχολεία, Νηπιαγωγεία,Παιδικούς Σταθμούς Γυμνάσια, Λύκεια, ΕΠΑΛ.

Η ανακοίνωση του Δήμου Σίφνου

Αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Σίφνου για προληπτικούς λόγους, εξαιτίας των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που προβλέπονται.

Kλειστά τα σχολεία στην Τανάγρα

Ο Δήμος Τανάγρας ενημερώνει ότι, λόγω των προβλέψεων της ΕΜΥ και της Πολιτικής Προστασίας για έντονα καιρικά φαινόμενα, κατόπιν απόφασης του Δημάρχου Τανάγρας, θα παραμείνουν κλειστά , αύριο Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας του Δήμου, καθώς και οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου.

Η απόφαση λαμβάνεται για προληπτικούς λόγους, με γνώμονα την ασφάλεια μαθητών και των διδασκόντων και την ανάγκη αποφυγής μετακινήσεων.

Κλειστά όλα τα σχολεία στο Καρπενήσι

Λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών που επικρατούν, παρατείνεται η αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καρπενησίου, καθώς και των Παιδικών Σταθμών, για αύριο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026.

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία των Δήμων Φλώρινας, Αμυνταίου και Πρεσπών την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου

Με αποφάσεις του Αναπληρωτή Δημάρχου Φλώρινας κ. Βασίλη Χατζητιμοθέου, του Δημάρχου Αμυνταίου κ. Γιάννη Λιάση και του Δημάρχου Πρεσπών κ. Γιώργου Στεργίου, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των τριών Δήμων της Π.Ε. Φλώρινας θα παραμείνουν κλειστά την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026. Οι αποφάσεις ελήφθησαν με βάση την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με την οποία τέθηκε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με υψηλό κίνδυνο έντονων χιονοπτώσεων. Κλειστά θα παραμείνουν επίσης τα ΚΔΑΠ των Δήμων Φλώρινας και Πρεσπών. Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά και στους τρεις Δήμους.

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων στη Δυτική Μακεδονία

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ), που εκδόθηκε σήμερα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, Χιονοπτώσεις αναμένονται την Τετάρτη στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας που θα είναι ιδιαίτερα πυκνές και σε χαμηλά υψόμετρα στη δυτική Θεσσαλία και τη Δυτική Μακεδονία.

Ως εκ τούτου, με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Αμανατίδη, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων, όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, σε όλη την επικράτεια της Δυτικής Μακεδονίας την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, για την προληπτική προστασία της δημόσιας ασφάλειας. Κλειστοί θα παραμείνουν και οι παιδικοί σταθμοί στους Δήμους Φλώρινας, Αμυνταίου και Πρεσπών.

Κλειστά σχολεία στην Ναύπακτο

Την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 θα παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠ ΑμεΑ του Δήμου Ναυπακτίας, λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή και των δυσμενών καιρικών φαινομένων που καταγράφονται, με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Στις 9 τα μαθήματα στο Δήμο Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας

Ο Δήμος Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας ενημερώνει γονείς και μαθητές ότι, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών και των χαμηλών θερμοκρασιών, την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 η προσέλευση των μαθητών σε όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου, θα πραγματοποιηθεί στις 9:00 π.μ., για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.