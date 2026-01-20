Από λεπτό σε λεπτό οι επίσημες ανακοινώσεις για δικαιολογημένη απουσία από το δημόσιο αύριο 21/1 λόγω κακοκαιρίας, ποιοι υπάλληλοι τη δικαιούνται.

Ανακοινώθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών οδηγία βάσει της οποίας οι δημόσιοι υπάλληλοι δύνανται αύριο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, να μην προσέλθουν στα καθήκοντά τους και να απουσιάσουν δικαιολογημένα λόγω αδυναμίας προσέλευσης στο πλαίσιο της γενικευμενης κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει και την Αττική με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ να προειδοποιεί για σοβαρή επιδείνωση των καιρικών συνθηκών.

Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει δώσει από νωρίς το απόγευμα «πράσινο φως» ώστε να δοθεί επίσημη οδηγία ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι που δεν μπορούν να μετακινηθούν λόγω της κακοκαιρίας θα έχουν τη δυνατότητα νόμιμης απουσίας από την εργασία τους την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου.

Όπως συνέβη και σε αντίστοιχες περιπτώσεις κακοκαιριών βάσει της οδηγίας που αναμένεται να εκδοθεί θα προβλέπεται οι υπάλληλοι που αδυνατούν να προσέλθουν στις υπηρεσίες τους μπορούν να κάνουν χρήση της ειδικής άδειας που προβλέπεται από την παράγραφο 11 του άρθρου 50 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007). Η άδεια αυτή επιτρέπει απουσία έως δύο εργάσιμων ημερών ανά έτος σε περιπτώσεις ανυπαίτιας αδυναμίας μετακίνησης λόγω δυσμενών καιρικών φαινομένων, υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί επίσημη σύσταση περιορισμού των μετακινήσεων από τις αρμόδιες αρχές. Παράλληλα θα τονίζεται ότι οι υπάλληλοι που θα μετακινηθούν προς τον χώρο εργασίας τους πρέπει να το πράξουν με ασφάλεια. Παράλληλα θα επιτρέπεται καθυστερημένη προσέλευση χωρίς καμία συνέπεια, όταν αυτή οφείλεται σε έκτακτες συνθήκες ή ανωτέρα βία που σχετίζεται με την κακοκαιρία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εύλογα τα μέτρα δεν αφορούν προσωπικό υπηρεσιών αιχμής, όπως δήμοι, περιφέρειες, νοσηλευτικά ιδρύματα και άλλες κρίσιμες υπηρεσίες, οι οποίες πρέπει να συνεχίσουν τη λειτουργία τους σύμφωνα με οδηγίες των επικεφαλής τους.

Η επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών για την λειτουργία του Δημοσίου στις 21 Γενάρη

Σε συνέχεια του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΦΚ), που εκδόθηκε σήμερα, Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), καλούνται οι υπηρεσίες του δημοσίου που εδρεύουν σε περιοχές που αναφέρονται σε αυτό, όπως τυχόν θα επικαιροποιείται αρμοδίως από την ΕΜΥ βάσει της εξέλιξης του καιρικού φαινομένου, να προβούν σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των υπηρεσιών για την Τετάρτη 21/1/2026, στις εξής ενέργειες:

Σε περιπτώσεις όπου, με βάση τη φύση των καθηκόντων των εργαζομένων είναι δυνατή η εξ αποστάσεως παροχή εργασίας, συνιστάται η τηλεργασία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4807/2021 ή άλλες ειδικές διατάξεις, προκειμένου αφενός να προστατευθούν οι εργαζόμενοι από τυχόν επιπτώσεις λόγω των καιρικών συνθηκών, και αφετέρου να διασφαλιστεί η λειτουργία των Υπηρεσιών.

Οι υπάλληλοι που δεν δύνανται λόγω της φύσης των καθηκόντων τους να παρέχουν εργασία εξ αποστάσεως, δύνανται να κάνουν χρήση των προβλεπόμενων εκ του νόμου αδειών απουσίας. Για το μόνιμο και ΙΔΑΧ προσωπικό του Δημοσίου ισχύει η διάταξη της παρ. 11 του άρθρου 50, του ΥΚ και για το ΙΔΟΧ προσωπικό οι διατάξεις των άρθρων 657-658 του ΑΚ περί ανυπαίτιας μη παροχής εργασίας. (Σχετική η εγκύκλιος με αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1193/οικ. 4758/20-3-2023-ΑΔΑ: 63ΤΠ46ΜΤΛ6-ΦΘΧ). Για την έγκριση της άδειας αυτής δεν απαιτείται εν προκειμένω η προσκόμιση δικαιολογητικών από δημόσιες αρχές.

Στις περιπτώσεις που η παρουσία των υπαλλήλων στις Υπηρεσίες τους κριθεί αιτιολογημένα ότι δύναται ή πρέπει να πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο ή προγενέστερο χρόνο από τον καθορισμένο χρόνο προσέλευσης ή αποχώρησης, η τυχόν καθυστέρηση στην προσέλευση ή η πρόωρη αποχώρησή τους κρίνεται αιτιολογημένη, εφόσον στοιχειοθετείται αντικειμενική αδυναμία προσέλευσης ή αποχώρησης στον καθορισμένο χρόνο, καθώς σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προτάσσεται η ασφάλεια τους. Προς αποφυγή της ταλαιπωρίας των πολιτών, διευκρινίζεται ότι τυχόν ραντεβού με Δημόσιες υπηρεσίες που έχουν προγραμματιστεί για την 21η/1/2026, τα οποία εκτάκτως, λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν, οι Υπηρεσίες θα πρέπει να μεριμνήσουν για να ενημερωθούν αρμοδίως οι πολίτες με κάθε πρόσφορο τρόπο και να υπάρξει μέριμνα άμεσα για τον επαναπρογραμματισμό νέου ραντεβού.

Τα ως άνω δεν τυγχάνουν εφαρμογής σε εκείνους τους υπαλλήλους, τα καθήκοντα των οποίων συνδέονται άμεσα με την αντιμετώπιση των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Για τους υπαλλήλους αυτούς, αρμόδιοι να παρέχουν οδηγίες για τον τρόπο παροχής εργασίας είναι οι επικεφαλής των υπηρεσιών αιχμής, στην οποία ανήκουν οργανικά, ιδίως αρμόδιος επικεφαλής των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, νοσηλευτικών ιδρυμάτων κ.λπ..