Θέσεις εργασίας μέσω ΑΣΕΠ στο δημόσιο. Οι τρεις προκηρύξεις «Κ» για μόνιμες προσλήψεις αυτήν την περίοδο.

Συνολικά 2.249 μόνιμες θέσεις εργασίας προκηρύσσονται μέσω του ΑΣΕΠ με τρεις προκηρύξεις.

Οι θέσεις αφορούν υποψηφίους όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ) και καλύπτουν ανάγκες κυρίως σε νοσοκομεία αλλά και σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες.

Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι τρεις προκηρύξεις και οι βασικές πληροφορίες συμμετοχής:

Προκήρυξη 1Κ/2026 - 510 θέσεις

Η προκήρυξη αφορά 510 μόνιμες θέσεις σε νοσοκομεία σε όλη τη χώρα, κυρίως για προσωπικό Πανεπιστημιακής και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Περιλαμβάνονται ειδικότητες όπως:

Διοικητικό και οικονομικό προσωπικό

Μηχανικοί και επιστήμονες υγείας

Φαρμακοποιοί, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί

Προσωπικό υποστήριξης (βοηθοί θαλάμου, μεταφορείς ασθενών, καθαριότητα κ.ά.)

Προθεσμία αιτήσεων: Έως 6 Μαρτίου 2026 και ώρα 14:00

Οι θέσεις κατανέμονται σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αθήνα, ο Πειραιάς, η Θεσσαλονίκη, η Κρήτη και αρκετά νησιά και επαρχιακές πόλεις.

Η μεγαλύτερη προκήρυξη αφορά 1.696 μόνιμες θέσεις σε νοσοκομεία και μονάδες υγείας για υποψηφίους Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ειδικότητες:

Τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων και ακτινολογίας

Διοικητικοί και λογιστικοί υπάλληλοι

Πληρώματα ασθενοφόρων

Τεχνικές ειδικότητες (ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ψυκτικοί)

Βοηθοί φαρμακείων και εργαστηρίων

Περίοδος αιτήσεων:

Έναρξη: 3 Μαρτίου 2026 (08:00)

Λήξη: 18 Μαρτίου 2026 (14:00)

Οι θέσεις καλύπτουν σχεδόν όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας, πόλεις και νησιά

Προκήρυξη 3Κ/2026 – 43 θέσεις

Η τρίτη προκήρυξη αφορά 43 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Οι θέσεις απευθύνονται σε πτυχιούχους ΑΕΙ και αφορούν εξειδικευμένες διοικητικές και τεχνικές ειδικότητες.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

Υπάρχουν θέσεις για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

Περίοδος αιτήσεων:

Έναρξη: 9 Μαρτίου 2026 (08:00)

Λήξη: 26 Μαρτίου 2026 (14:00)