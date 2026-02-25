Η νέα αποστολή καταγράφεται καθώς η μεξικανική κυβέρνηση διαπραγματεύεται όσον αφορά το ενδεχόμενο να στείλει πετρέλαιο στη νήσο χωρίς να κινδυνεύει να υποστεί επιπλέον τελωνειακούς δασμούς από τις ΗΠΑ.

Η μεξικανική κυβέρνηση έστειλε χθες Τρίτη δυο πλοία του πολεμικού ναυτικού της χώρας να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα, για δεύτερη φορά, καθώς η νήσος της Καραϊβικής έχει βρεθεί αντιμέτωπη με σοβαρή κρίση, πάνω απ’ όλα ενεργειακή, υπό εντεινόμενη πίεση των ΗΠΑ.

Τα δυο πλοία αναχώρησαν από το λιμάνι της Βερακρούς (ανατολικά) μεταφέροντας «συνολικά 1.193 τόνους τροφίμων προοριζόμενων για τους πολίτες» της Κούβας, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η μεξικανική διπλωματία. Τα φορτία αποτελούνται κυρίως από γάλα και φασόλια.

Πρώτο φορτίο, 814 τόνων, έφθασε στην Αβάνα τη 12η Φεβρουαρίου.

Η νέα αποστολή καταγράφεται καθώς η μεξικανική κυβέρνηση διαπραγματεύεται όσον αφορά το ενδεχόμενο να στείλει πετρέλαιο στη νήσο χωρίς να κινδυνεύει να υποστεί επιπλέον τελωνειακούς δασμούς από τις ΗΠΑ, που απειλούν πως θα προχωρήσουν σε αυτό το μέτρο σε βάρος οποιασδήποτε χώρας διανοηθεί να πουλήσει καύσιμα στην Κούβα.

Η χώρα των 9,6 εκατομμυρίων κατοίκων, βυθισμένη σε οικονομική κρίση, δεν προμηθεύεται πλέον αργό από τη Βενεζουέλα μετά την αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ την 3η Ιανουαρίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Αβάνα κατηγορεί τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ πως θέλει να προκαλέσει «ασφυξία» στην κουβανική οικονομία.

«Δεν μπορείς να στραγγαλίζεις έναν λαό με αυτόν τον τρόπο, είναι πολύ άδικο», σχολίαζε στις αρχές του μήνα η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ.

Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ