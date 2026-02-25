Οσα είπε για τους γιους της.

Η Κατερίνα Παπουτσάκη παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ! και εξομολογήθηκε ότι στα 47 της νιώθει καλύτερα από ποτέ.

Η αγαπημένη ηθοποιός μίλησε για τους δυο γιους της αλλά έκανε και μια μικρή αναφορά στο διαζύγιο της από τον Παναγιώτη Πιλαφά.

Ο μεγάλος σου γιος, ο Μάξιμος, θα γίνει 13 χρόνων τον Μάιο και ο μικρότερος, ο Κίμωνας, θα γίνει 7 τον επόμενο μήνα. Είναι δύσκολο να μεγαλώνεις αγόρια;

Είναι φανταστικό και υπέροχο. Οι γιοι μου έχουν έξι χρόνια διαφορά και μεταξύ τους έχουν απίθανη σχέση και πολύ μεγάλη αγάπη. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό. Μεγαλώνουν και εξελίσσονται πανέμορφα. Ο Μάξιμος βέβαια είναι τώρα στην εφηβεία. Αλλά έχουμε πολύ καλές βάσεις επικοινωνίας και εμπιστοσύνης. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγαλύτερη ανταμοιβή από το να σου πει το παιδί σου ψιθυριστά στο αυτί: «Μαμά, νιώθω υπέροχα που μπορώ να σ’ τα λέω όλα». Εύχομαι να συνεχίσει να συμβαίνει, γιατί η δύσκολη εφηβεία ακολουθεί πιο μετά. (Γελάει.)

Συζητάς πολύ με τα παιδιά σου;

Πάρα πολύ. Είμαι διαλλακτική και ταυτόχρονα πολύ ανοιχτή στο να ακούω. Είμαι ένας άνθρωπος που δυσκολεύεται να βάλει όρια στους άλλους στο ευρύτερο περιβάλλον του. Με τα παιδιά μου θεωρώ ότι τα έχω πάει αρκετά καλά σε αυτό το κομμάτι. Η οριοθέτηση είναι παντρεμένη με πολλή συζήτηση, επικοινωνία και αιτιολόγηση. Έχουμε χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης και αλήθειας.

Ο έρωτας απαγορεύεται για μια μητέρα στα 47 της, χωρισμένη, με δύο παιδιά;

Όχι βέβαια, γιατί να απαγορεύεται; Απλώς είναι πρακτικά πιο δύσκολο να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Δεν υπάρχει η διαθεσιμότητα χώρου και χρόνου. Επίσης, υπάρχουν πια άλλες προτεραιότητες, με πιο βασική τα παιδιά μου.

Για να νιώθεις ισορροπία πρέπει προσωπικά και επαγγελματικά να είσαι εξίσου καλά;

Είναι και τα δύο πολύ σημαντικοί τομείς στη ζωή μας και προσπαθώ να τα διατηρώ σε ισορροπία. Εντάξει, σε έναν μεγάλο σταθμό της ζωής μου στο παρελθόν, όταν έζησα πολύ δύσκολες συναισθηματικές καταστάσεις, εκεί προφανώς ζορίστηκα πολύ. Γενικά μπορεί να επηρέαζε ευρύτερα το πώς αισθανόμουν.

Αναφέρεσαι στο τέλος του γάμου σου. Πώς κατάφερες να ξαναβρείς τα πατήματά σου;

Αρχικά πήρα δύναμη από τα παιδιά μου και από τη δική μου ανάγκη για επιβίωση και δημιουργία. Δεν το βάζω κάτω εύκολα. Είμαι μαχήτρια γενικά. Έχω έναν καλό μηχανισμό αυτοσυντήρησης.

Να σημειώσουμε εδώ πως η Κατερίνα Παπουτσάκη υπήρξε σε σχέση με τον επιχειρηματία Θάνο Χατζόπουλο για περίπου ενάμιση χρόνο, ωστόσο πριν τρεις μήνες περίπου πήραν την απόφαση να χωρίσουν.