Τίτλοι τέλους στη σχέση της Κατερίνας Παπουτσάκη και του Θάνου Χατζόπουλου.

Η γνωστή ηθοποιός, Κατερίνα Παπουτσάκη και ο επιχειρηματίας Θάνος Χατζόπουλος, φαίνεται πως πλέον διατηρούν ξεχωριστούς δρόμους στη ζωή ύστερα από 16 μήνες κοινής πορείας.

Το ζευγάρι, σύμφωνα με πληροφορίες της Huffingtonpost και το ρεπορτάζ του Νίκου Γεωργιάδη, έχει βάλει τέλος στη σχέση του ήδη από τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, καθώς η ίδια – όπως αναφέρεται - επιδιώκει να επικεντρωθεί στα επαγγελματικά της και στους γιους της.

Η σχέση τους, έγινε γνωστή τον Οκτώβριο του 2024, καθώς το ζευγάρι την κρατούσε έξω από τα φώτα της δημοσιότητας.

Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες, η ηθοποιός γιόρτασε τα 47α γενέθλιά της, ωστόσο από το πλευρό της έλειπε ο Θάνος Χατζόπουλος.

{https://www.instagram.com/p/DT8pb3ICAml/?hl=el&img_index=1}