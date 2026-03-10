Οι αιτήσεις υποβάλλονται με σειρά προτεραιότητας, ενώ το πρόγραμμα πραγματοποιείται σχεδόν εξ ολοκλήρου ασύγχρονα (149 ώρες).

Άνοιξαν σήμερα, Τρίτη 10 Μαρτίου, στις 12:00 οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα Voucher Κατάρτισης της ΔΥΠΑ, που δίνει τη δυνατότητα σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους και να λάβουν επίδομα έως 750€.

Το πρόγραμμα αναμένεται να συγκεντρώσει πολύ μεγάλη συμμετοχή, καθώς συνοδεύεται από εκπαιδευτικό επίδομα και η παρακολούθηση πραγματοποιείται 100% εξ αποστάσεως.

Το νέο Voucher διαφοροποιείται από τα προηγούμενα προγράμματα, καθώς η κατάρτιση θα είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου ασύγχρονη, με 149 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης και μόλις 1 ώρα σύγχρονης παρακολούθησης, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συμμετέχοντες.

Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας και μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων θέσεων, γι’ αυτό όσοι ενδιαφέρονται καλούνται να προχωρήσουν άμεσα στην υποβολή της αίτησής τους και να επιμείνουν κατά τη διάρκεια της ημέρας λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας στην πλατφόρμα.

Προσοχή: Σύμφωνα με σημερινό δελτίο τύπου της ΔΥΠΑ, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 12 Μαρτίου και ώρα 12:00.

Σε περίπτωση που πριν από την παραπάνω προθεσμία καλυφθούν οι θέσεις, θα υπάρξει σχετική ενημέρωση μέσω νέου Δελτίου Τύπου για την πρόωρη λήξη της διαδικασίας.

Για την υποβολή της ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΒΗΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ακολουθήστε τα παρακάτω 3 βήματα για να υποβάλετε την αίτησή σας

Βήμα 1ο – Σύνδεση στην Πλατφόρμα

Μεταβείτε στη σελίδα:

https://voucher.gov.gr/

Επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Αρχική / Εκπαίδευση / Κατάρτιση / Εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων Εργαζόμενων για κατάρτιση σε προγράμματα για αναβάθμιση δεξιοτήτων σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού

Συνδεθείτε με τους προσωπικούς σας κωδικούς Taxisnet.

Βήμα 2ο – Συμπλήρωση Προσωπικών Στοιχείων & Επισύναψη Δικαιολογητικών

Συμπληρώστε τα ατομικά σας στοιχεία και Επισυνάψτε τα ακόλουθα 4 δικαιολογητικά:

Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου σε ισχύ

Αντίγραφο απολυτηρίου, τουλάχιστον, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ή ανώτερου τίτλου σπουδών , καθώς και επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή.

Αποδεικτικό Ωραρίου Εργασίας

Υπεύθυνη Δήλωση (όροι α. βα. ββ. γ. δ. ε.) μέσω gov.gr προς τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) με το παρακάτω κείμενο:

α. Δεν παρακολουθώ ή δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται στο πλαίσιο της ίδιας δράσης (Δράση 16913 «SUB 2: Οριζόντια Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations), του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0" με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης- Next Generation EU.

βα. Το σύνολο των ωρών των προγραμμάτων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης που έχω παρακολουθήσει κατά το τελευταίο ένα (1) ημερολογιακό έτος πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο διάρκειας προγράμματος μη τυπικής μάθησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.5.2 της υπ’ αρ. 82759/29.8.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Σύστημα Σχεδιασμού και Διαχείρισης της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων / επιδοτούμενων προγραμμάτων μη τυπικής μάθησης, Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) και Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Ε.Ε.)» (Β` 4581), όπως εκάστοτε ισχύει.

ββ. Κανένα πρόγραμμα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης της περ. βα που έχω παρακολουθήσει δεν έχει οδηγήσει σε απόκτηση πιστοποιητικού για τις ίδιες δεξιότητες.

γ. Δεν παρακολουθώ και δεν θα παρακολουθήσω κανένα άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που επιδοτείται με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων που συμπίπτει χρονικά, εν όλω ή εν μέρει, με το πρόγραμμα κατάρτισης για το οποίο υποβάλλω την παρούσα αίτηση.

δ. Είμαι εργαζόμενος μισθωτός, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, στον Ιδιωτικό Τομέα, δεν ασκώ ελεύθερο επάγγελμα, και η παρακολούθηση κατάρτισης δε θα συμπίπτει με το ωράριο εργασίας μου.

ε. Διαθέτω τον απαιτούμενο εξοπλισμό και πρόσβαση στο ίντερνετ για την παρακολούθηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Την απευθύνετε προς τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.)

Στοιχεία Τραπεζικού Λογαριασμού

Σύμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση της ΔΥΠΑ:



Ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) συμπληρώνεται κατά την υποβολή του ερωτηματολογίου μετά τη λήξη της θεωρητικής κατάρτισης και διασταυρώνεται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας.



Ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) οφείλει να είναι ορθός, ενεργός και έγκυρος έως την ολοκλήρωση των πληρωμών με αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του ωφελούμενου.Στη συνέχεια πατήστε Υποβολή

Βήμα 3ο – Λήψη & Αποστολή Αίτησης (ΚΑΥΑΣ)

Με την υποβολή της αίτησης, θα λάβετε ένα αποδεικτικό που περιλαμβάνει: τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ)

Πήρατε τον ΚΑΥΑΣ; Δείτε τι κάνετε μετά:

Αποθηκεύετε τον αριθμό ΚΑΥΑΣ ή και την αίτησή σας

Μας στέλνετε τον ΚΑΥΑΣ /την αίτηση.

Μαθαίνετε αν έχετε πετύχει

Εντάσσεστε σε τμήμα κατάρτισης

Η δήλωση αντικειμένου κατάρτισης θα γίνει σε επόμενο στάδιο, μετά την ανακοίνωση των δικαιούχων και όχι κατά την υποβολή της αρχικής Αίτησης Συμμετοχής.

Υποστήριξη

Χρειάζεστε βοήθεια για την υποβολή της αίτησης ή την αποστολή του ΚΑΥΑΣ;

Email:

contact@kek10.gr

voucher750@kek10.education

(αναφέροντας ονοματεπώνυμο & τηλέφωνο επικοινωνίας)



Τηλέφωνα επικοινωνίας:

210 6664106

210 6032872