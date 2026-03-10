Κάθε πότε πρέπει να κάνουμε μπάνιο; Η ανατρεπτική απάντηση των ειδικών που θα αλλάξει την ρουτίνα μας.

Η καθημερινή συνήθεια του ντους θεωρείται δεδομένη. Ωστόσο, σύμφωνα με τους γιατρούς, αυτή η ρουτίνα μπορεί να λειτουργεί εις βάρος μας όσο μεγαλώνουμε. Σύμφωνα με έρευνα που έγινε σε περισσότερους από 3.200 Αμερικανούς από την Glass Doctor, μια μεγάλη αλυσίδα στη Βόρεια Αμερική, ο μέσος Αμερικανός κάνει ντους περίπου έξι φορές την εβδομάδα και λούζεται τέσσερις φορές την εβδομάδα. Αν και αυτή η ρουτίνα μπορεί να είναι κατάλληλη για νεότερους ενήλικες, οι γιατροί λένε ότι συχνά είναι περιττή – και ενδεχομένως επιβλαβής – για την πιο ευαίσθητη, ώριμη επιδερμίδα.

Το Newsweek μίλησε με τον Δρ. Wesley Tensel, γενικό ιατρό και ειδικό στην προληπτική υγεία, ο οποίος εξήγησε ότι με την ηλικία το δέρμα υφίσταται «σημαντικές δομικές και λειτουργικές αλλαγές».

«Η παραγωγή των φυσικών ελαίων μειώνεται, ο φραγμός του δέρματος γίνεται πιο λεπτός και εύθραυστος, και η ικανότητα συγκράτησης νερού μειώνεται», είπε ο Tensel. «Αυτό σημαίνει ότι το ώριμο δέρμα είναι φυσικά πιο ξηρό και πιο ευάλωτο σε ερεθισμούς».

Ως αποτέλεσμα, το συχνό ντους – ειδικά με ζεστό νερό και έντονο αφρό – μπορεί να αφαιρέσει την ήδη περιορισμένη προστασία που διαθέτει το δέρμα. «Μπορεί να επιδεινώσει την ξηρότητα, τον κνησμό και ακόμη και το έκζεμα», είπε ο Tensel, ιδρυτής της Prestige Private Health στο Μάντσεστερ της Αγγλίας. «Άρα η ανάγκη για ντους δεν αυξάνεται απαραίτητα με την ηλικία. Σε πολλές περιπτώσεις, πρέπει να γίνεται πιο ήπιο και με προσοχή».

Πόσο συχνά πρέπει να κάνουν ντους οι μεγαλύτεροι ενήλικες;

Δεν υπάρχει καθολικός κανόνας, αλλά ο Tensel λέει ότι συχνά «λιγότερο σημαίνει περισσότερο». «Για πολλούς υγιείς ηλικιωμένους, το ντους δύο έως τρεις φορές την εβδομάδα είναι απολύτως επαρκές», είπε, αρκεί η καθημερινή υγιεινή να διατηρείται σε πρόσωπο, χέρια, μασχάλες και βουβωνική χώρα.

Άτομα που είναι πολύ δραστήρια, ζουν σε ζεστά κλίματα ή έχουν ορισμένες ιατρικές παθήσεις μπορεί να χρειάζονται πιο συχνό πλύσιμο. Αντίθετα, όσοι έχουν έκζεμα ή πολύ ξηρό δέρμα μπορεί να ωφεληθούν από λιγότερα πλήρη ντους.

Πώς αλλάζουν οι ανάγκες για μπάνιο και ντους με την ηλικία;

Με την ηλικία, η παραγωγή ιδρώτα και σμήγματος μειώνεται. Αυτό σημαίνει ότι οι ηλικιωμένοι συχνά δεν «λερώνονται» όπως οι νεότεροι. «Η σωματική οσμή είναι γενικά λιγότερο έντονη, εκτός αν υπάρχουν ιατρικά προβλήματα, λοιμώξεις ή ακράτεια», εξήγησε ο Tensel.

Αυτό που όμως αυξάνεται είναι η ευαισθησία του δέρματος.

«Το ώριμο δέρμα είναι πιο επιρρεπές σε ξηρότητα, ερεθισμούς και μικρά τραύματα», είπε. «Άρα οι ρουτίνες πλυσίματος πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στην προστασία του φραγμού του δέρματος αντί απλώς στην καθαριότητα».

Στην πράξη, ο Tensel συνιστά:

Χρήση χλιαρού αντί για πολύ ζεστό νερό

Σύντομα ντους

Εφαρμογή σαπουνιού μόνο σε βασικές περιοχές όπως μασχάλες, βουβωνική χώρα και πόδια

Ενυδάτωση αμέσως μετά το ντους, ενώ το δέρμα είναι ακόμα ελαφρώς νωπό

Μπορεί το υπερβολικό πλύσιμο να κάνει κακό στην τρίτη ηλικία;

Η απάντηση είναι ναι. Το υπερβολικό πλύσιμο αφαιρεί τη φυσική λιπιδική στρώση του δέρματος, η οποία ήδη μειώνεται με την ηλικία. Στους ηλικιωμένους, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε επίμονη ξηρότητα και κνησμό, αυξημένο κίνδυνο εκζέματος, ραγισμένο δέρμα που αυξάνει τον κίνδυνο λοιμώξεων και ακόμη και τραυματισμούς σε αδύναμα άτομα. Όταν ρωτήθηκε για μία συμβουλή σχετικά με το πλύσιμο και τη γήρανση, ο Tensel είπε: «Προστατεύστε τον φραγμό του δέρματος. Η καθαριότητα πρέπει να υποστηρίζει την υγεία του δέρματος, όχι να τη διαταράσσει».