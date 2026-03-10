«Πίνω καφέ και στα Εξάρχεια», κλείνει την ανακοίνωσή του ο Μιχάλης Πατένταλης.

Μετά τον μουσικοσυνθέτη Βαγγέλη Κοραράκη και ο συγγραφέας Μιχάλης Πατένταλης διέψευσε την ένταξή του στην επιτροπή διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, προκαλώντας νέο πονοκέφαλο στη Χαριλάου Τρικούπη.

Η ανακοίνωση του Μ. Πατένταλη:

«Μια νύχτα ξαφνικά

Έτσι, μια νύχτα ξαφνικά, βρίσκω το όνομά μου να φιγουράρει σε μια λίστα διεύρυνσης και σε μια συντονιστική επιτροπή που, μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν γνωρίζω καν τι και πώς συντονίζει. Και δεν φτάνει μόνο αυτό, αλλά παρουσιάζομαι και ως πρόεδρος των Ελληνοκυπρίων συγγραφέων Γερμανίας.

Η αλήθεια είναι πως έχω έναν φίλο ζωγράφο, τον Γλαύκο Κουμίδη από την Κύπρο, αλλά απ’ όσο γνωρίζω αυτό δεν σε κάνει αυτομάτως Ελληνοκύπριο.

Η αλήθεια είναι επίσης πως είμαι συγγραφέας, πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Συγγραφέων Γερμανίας και, από το 2026, μέλος του Συμβουλίου Πολιτισμού και Λογοτεχνίας στην πόλη του Ντίσελντορφ.

Πραγματικότητα είναι επίσης πως η ιδεολογική μου προσέγγιση προέρχεται από την Αριστερά, που αγωνίζεται για την ισότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη και τη δίκαιη ανακατανομή του πλούτου που παράγει μια κοινωνία. Αν κάποιος πιστεύει πως υπάρχει, μέχρι αυτή την ώρα, κάποιο κόμμα που να πιστεύει και να υπηρετεί πραγματικά αυτές τις αξίες, ας με ενημερώσει - εμένα και το σαράντα τοις εκατό των αναποφάσιστων Ελλήνων. Θα είμαι ο πρώτος που θα το στηρίξω.

Εν κατακλείδι, η αγωνία μου για μια Ελλάδα δημοκρατική, που σέβεται τους πολίτες της και νοιάζεται για τα πραγματικά τους προβλήματα, καθώς και η συμμετοχή μου σε διάφορες συζητήσεις προοδευτικών κομμάτων για το πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό πράξη, δεν με καθιστούν αυτομάτως μέλος κάποιας συντονιστικής οργάνωσης.

Παρεμπιπτόντως: πίνω καφέ και στα Εξάρχεια…

Μιχάλης Πατένταλης

Συγγραφέας».