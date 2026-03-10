Παρότι πολλές πρωτοβουλίες σε επίπεδο πολιτειών έχουν επικεντρωθεί στη μόνιμη θερινή ώρα, νομοσχέδια για μόνιμη χειμερινή (κανονική) ώρα εξετάζονται σε περισσότερες από 12 πολιτείες.

Μεγάλο μέρος των ΗΠΑ βρίσκεται επίσημα στη θερινή ώρα, καθώς οι δείκτες των ρολογιών μετακινήθηκαν μία ώρα μπροστά νωρίς το πρωί της περασμένης Κυριακής.

Αν και οι περισσότεροι έχασαν μία ώρα ύπνου, οι κάτοικοι δύο πολιτειών δεν επηρεάστηκαν καθόλου. Η Χαβάη και μεγάλο μέρος της Αριζόνα έχουν εξαιρεθεί από την εξαμηνιαία αλλαγή ώρας. Διατηρούν τη χειμερινή, όλο τον χρόνο.

Δεκάδες άλλες πολιτείες έχουν προσπαθήσει τα τελευταία χρόνια να «παγώσουν» τα ρολόγια τους, συμπεριλαμβανομένων σχεδόν 20 που έχουν ψηφίσει νόμους για μόνιμη θερινή ώρα. Ωστόσο, η ομοσπονδιακή νομοθεσία επιτρέπει στις πολιτείες να επιλέξουν ως μόνιμη μόνο τη χειμερινή ώρα - αν και νομοσχέδιο που κατατέθηκε στο Κογκρέσο πέρυσι μπορεί να το αλλάξει αυτό.

Παρότι πολλές πρωτοβουλίες σε επίπεδο πολιτειών έχουν επικεντρωθεί στη μόνιμη θερινή ώρα, νομοσχέδια για μόνιμη χειμερινή (κανονική) ώρα εξετάζονται σε περισσότερες από 12 πολιτείες: Αλάσκα, Καλιφόρνια, Ιντιάνα, Κάνσας, Κεντάκι, Μίσιγκαν, Μιζούρι, Νεμπράσκα, Νιου Τζέρσεϊ, Νέα Υόρκη, Ρόουντ Άιλαντ, Πενσυλβάνια και Βερμόντ.

Στη Βιρτζίνια, ένα νομοσχέδιο που θα έθετε την πολιτεία σε κανονική ώρα όλο τον χρόνο πέρασε από τη Γερουσία τον Φεβρουάριο. Η επιτροπή κανονισμών της Βουλής ψήφισε την περασμένη εβδομάδα να το μεταφέρει στη συνεδρίαση του 2027. Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι τα ρολόγια της Βιρτζίνια θα «κλειδώσουν» μόνο εφόσον κάνουν το ίδιο στην Περιφέρεια της Κολούμπια και το Μέριλαντ. Τοπικοί αξιωματούχοι στην Περιφέρεια της Κολούμπια έχουν εξετάσει παρόμοια νομοθεσία, ενώ στο Μέριλαντ δεν έχουν κατατεθεί σχετικά νομοσχέδια την τρέχουσα περίοδο.

Ένα παρόμοιο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στο Ιλινόις εξαρτάται από το αν η Ιντιάνα, η Αϊόβα, το Μιζούρι και το Ουισκόνσιν θα επιλέξουν επίσης μόνιμη κανονική ώρα. Νομοθέτες στο Μιζούρι και το Ουισκόνσιν εξετάζουν τέτοια νομοσχέδια, ενώ η τρέχουσα νομοθεσία στην Αϊόβα θα καθιστούσε τη θερινή ώρα μόνιμη.

Νομοσχέδια για κανονική ώρα όλο τον χρόνο εξετάζονται επίσης στη Μινεσότα, την Οκλαχόμα, τη Νότια Καρολίνα και την Ουάσινγκτον, όπου έχουν ήδη υπογραφεί νόμοι για μόνιμη θερινή ώρα.

Οι ειδικοί στον τομέα της υγείας συμφωνούν ότι θα έπρεπε να καθιερωθεί η μόνιμη κανονική (χειμερινή) ώρα, ωστόσο οι ομοσπονδιακές πρωτοβουλίες επικεντρώνονται κυρίως στο αντίθετο.

Αυτήν τη στιγμή υπάρχουν πέντε νομοσχέδια στο Κογκρέσο - δύο για μόνιμη θερινή ώρα, δύο που θα αφήνουν την απόφαση στις πολιτείες και ένα που προτείνει «μισή θερινή ώρα» - τα οποία παραμένουν σε επιτροπές.

