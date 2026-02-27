Πλησιάζει η ημέρα για την αλλαγή ώρας.

Η αλλαγή ώρας θα πραγματοποιηθεί κανονικά και το 2026 στην Ελλάδα, καθώς εξακολουθεί να ισχύει η ευρωπαϊκή νομοθεσία για θερινή και χειμερινή ώρα. Παρά τις συζητήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για κατάργηση του μέτρου, δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση.

Η θερινή ώρα ξεκινά την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026, όταν στις 03:00 οι δείκτες θα γυρίσουν μία ώρα μπροστά και θα δείχνουν 04:00. Η επιστροφή στη χειμερινή ώρα θα γίνει την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, με τους δείκτες να γυρίζουν από τις 04:00 στις 03:00.

Κατά τη μετάβαση στη θερινή ώρα χάνουμε μία ώρα ύπνου, ενώ τον Οκτώβριο κερδίζουμε μία. Τα περισσότερα κινητά, υπολογιστές και «έξυπνα» ρολόγια προσαρμόζονται αυτόματα, αν η ζώνη ώρας είναι σωστά ρυθμισμένη και υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο. Αντίθετα, τα αναλογικά ρολόγια, ξυπνητήρια, φούρνοι ή ρολόγια αυτοκινήτων χρειάζονται χειροκίνητη ρύθμιση.

Η αλλαγή ώρας εφαρμόζεται ταυτόχρονα σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, με στόχο τον συγχρονισμό των μετακινήσεων, των αγορών και της οικονομικής δραστηριότητας. Η θερινή ώρα ξεκινά πάντα την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου και η χειμερινή την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.

Παρότι υπάρχουν προτάσεις στην ΕΕ για μόνιμη θερινή ή χειμερινή ώρα, η αλλαγή ώρας παραμένει υποχρεωτική για το 2026.