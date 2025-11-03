Στην κατοχή του βρέθηκαν 94 ρολόγια ενώ από τη δράση του είχε αποκομίσει άνω των 120.000 ευρώ.

Στην Αττική συνελήφθη την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 54χρονος κατηγορούμενος για διακεκριμένη κλοπή, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα όπλα. Σύμφωνα με την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, ο άνδρας, το διάστημα 2018-2019, αφαίρεσε ρολόγια και κοσμήματα από αποθήκη της εταιρείας όπου εργαζόταν ως εξωτερικός συνεργάτης, συνολικής αξίας άνω των 120.000 ευρώ, τα οποία στη συνέχεια διέθετε προς πώληση. Κατά την έρευνα στην οικία του κατασχέθηκαν: 94 ρολόγια, αναγνωρισμένα από τον υπεύθυνο ασφαλείας της εταιρείας ως κλοπιμαία και ένα πιστόλι με 5 φυσίγγια. Ο 54χρονος οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Η ανάρτηση της Αστυνομίας

