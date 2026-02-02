Σε λίγες μέρες αρχίζει η δίκη του γιου της πριγκίπισσας της Νορβηγίας για βιασμούς και ενδοοικογενειακής βία, μεταξύ άλλων.

Ο γιος της πριγκίπισσας του θρόνου της Νορβηγίας, Marius Borg Høiby, συνελήφθη με νέες κατηγορίες λίγες μέρες πριν από την έναρξη της δίκης του για βιασμό.

Η αστυνομία του Όσλο δήλωσε ότι ο Høiby συνελήφθη την Κυριακή το βράδυ ως ύποπτος για επίθεση, απειλές με μαχαίρι και παραβίαση περιοριστικών όρων.

Η σύλληψη έγινε μόλις δύο ημέρες πριν ο Høiby δικαστεί στο Όσλο με κατηγορίες για 38 αδικήματα, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων βιασμών, ενδοοικογενειακής βίας σε πρώην σύντροφό του και παράνομης βιντεοσκόπησης γυναικών χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεσή τους. Ο ίδιος αρνήθηκε τις πιο σοβαρές κατηγορίες, όπως και εκείνη της σεξουαλικής κακοποίησης.

Η αστυνομία ζήτησε ποινή φυλάκισης τεσσάρων εβδομάδων για τον Høiby με το σκεπτικό ότι θα τον αποτρέψει από το να υποτροπιάσει.

Ο Andreas Kruszewski, δικηγόρος στην αστυνομία του Όσλο δήλωσε πως «η αστυνομική περιφέρεια του Όσλο μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ο Marius Borg Høiby συνελήφθη από την αστυνομία την Κυριακή το βράδυ, κατηγορούμενος για επίθεση, απειλές με μαχαίρι και παραβίαση περιοριστικού μέτρου».

Με πληροφορίες του Guardian