Όσα επεσήμανε στην ομιλία του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Στην ανάγκη η πατρίδα μας να έχει στέρεους και δυνατούς θεσμούς, μία παρακαταθήκη που μας άφησε ο Ιωάννης Καποδίστριας, στάθηκε στη σημερινή ομιλία του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, οποίος εκπροσώπησε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στην επίσημη τελετή αποκαλυπτηρίων του ανδριάντα του Πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια και της μετονομασίας της Πλατείας Δημαρχείου σε «Πλατεία Κυβερνήτη» Ιωάννη Καποδίστρια, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό-Συνεδριακό Κέντρο «Μίκης Θεοδωράκης» του δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης.

«Σε λίγες μέρες, σε λίγες εβδομάδες, θα αρχίσει μια συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση» είπε ο υπουργός και συνέχισε: «Ποιος από εμάς μπορεί, παραδείγματος χάρη, στο πλαίσιο αυτής της αναθεώρησης να συνεχίζει να υπερασπίζει τη λογική ότι η ηγεσία της Δικαιοσύνης πρέπει να επιλέγεται από την εκάστοτε κυβέρνηση; Ποιος από εμάς δεν βλέπει την κρίση αξιοπιστίας των θεσμών στην ελληνική κοινωνία;»

«Πρέπει να ξανακοιτάξουμε την ιστορία μας διότι ιδίως η νέα γενιά έχει αφήσει κομμάτια πίσω της. Ίσως ξέρει τις αδρές γραμμές και μερικές φορές ούτε καν αυτές. Η Ελλάδα δεν απελευθερώθηκε από το Ναυαρίνο. Χρειάστηκαν δυο χρόνια σκληρών αγώνων όταν πια Κυβερνήτης της Ελλάδας ήταν ο Ιωάννης Καποδίστριας. Και επίσης, δεν ήταν εύκολο ακόμα και τα τότε σύνορα της μικρής Ελλάδας να φτάσουν εκεί που ήταν χωρίς την παρουσία του Ιωάννη Καποδίστρια στην ηγεσία τότε της πατρίδας μας» ξεκαθάρισε ο κ. Δένδιας.

Αναφερόμενος στην ομιλία του Κωνσταντίνου Τσάτσου «το Ανάκτορο των Αγίων Γεωργίου και Μιχαήλ» για τον Ιωάννη Καποδίστρια, το 1976, ο κ. Δένδιας σχολίασε:

«Εκεί ο Κωνσταντίνος Τσάτσος λέει τη Μεγάλη Ελλάδα, στον βαθμό που του κατέστη δυνατό, την έφτιαξε ο Βενιζέλος, αλλά την Ελλάδα την έφτιαξε ο Καποδίστριας. Το έλεγε το 1976, τότε, όταν ένας άλλος μεγάλος Έλληνας πολιτικός προσπαθούσε να θεμελιώσει μεταπολιτευτικά την ελληνική δημοκρατία. Αναφέρομαι στον Κωνσταντίνο Καραμανλή».

Και πρόσθεσε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας: «Ο Καποδίστριας προσπάθησε να δημιουργήσει ελληνικό κράτος. Και πέθανε σε αυτή την προσπάθεια. Δεν ήταν εύκολο. Αυτό απεδείχθη στην πορεία να δημιουργήσει ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος. Τα κατάφερε στην Ελβετία φτιάχνοντας το ελβετικό Σύνταγμα. Στην Ελλάδα απλώς δολοφονήθηκε έξω από τον 'Αγιο Σπυρίδωνα, στο Ναύπλιο, όταν πήγαινε να εκκλησιαστεί».

«Ο Κωνσταντίνος Τσάτσος», συνέχισε ο κ. Δένδιας, «λέει: "Οι μεγάλοι νεκροί μιλούν και όταν θέλει κανείς μπορεί να τους ακούσει". Μάλιστα, αναφερόμενος στον εαυτό του λέει "επειδή εγώ, ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, είμαι πια κοντά στην χώρα τους- υπονοεί ότι είναι μεγάλος στην ηλικία και θα έφευγε σύντομα- μπορώ να τους ακούσω ίσως καλύτερα, καθαρότερα". Αλλά μπορούμε να τους ακούσουμε και εμείς. Και μάλιστα, μιλώντας σήμερα, το 2026, εδώ, σε εσάς, στην Νότια Αθήνα, θέλω να σας πω ότι αυτό το μήνυμα ηχεί και σήμερα και οφείλουμε και να το ακούσουμε και να το εφαρμόσουμε. Διότι και σήμερα, μετά από τόσα πολλά χρόνια, 200 χρόνια μετά την ελληνική επανάσταση, λίγο πριν γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από την ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους, η πατρίδα μας χρειάζεται θεσμική ενίσχυση».

«Χρειάζεται», εξήγησε, «να απευθυνθούμε στην ελληνική κοινωνία και να την ξαναπείσουμε, να της δημιουργήσουμε ξανά εμπιστοσύνη στην ισχύ των θεσμών. Των θεσμών που ο Καποδίστριας προσπάθησε και θυσιάστηκε στην προσπάθεια για να δημιουργήσει».

«Και πρέπει όλοι μαζί, πέραν από κομματικές προσηλώσεις, παρωπίδες, υποχρεώσεις, να επανιδρύσουμε τους θεσμούς του νέου ελληνικού κράτους» συμπλήρωσε.

Ο κ. Δένδιας χαρακτήρισε τον Ιωάννη Καποδίστρια «μέγιστο εκ των πολιτικών της Νεότερης Ιστορίας μας» ενώ πρόσθεσε οτι «δεν έχει πάρει την θέση που του αξίζει στην κοινή μας συνείδηση».

Συνέχισε τονίζοντας ότι η πρόσφατη ταινία του κύριου Σμαραγδή «έφερε πάλι τον Καποδίστρια στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και στην κοινή συνείδηση».

Αναφερόμενος στις Ένοπλες Δυνάμεις υπογράμμισε ότι «όλοι τις τιμάμε και αναγνωρίζουμε την προσφορά τους. Όμως, όλοι επίσης καταλαβαίνουμε ότι και εκεί πρέπει να υπάρξει μια μεγάλη προσπάθεια».

Υπενθύμισε, δε, ότι η Σχολή Ευελπίδων «δημιουργήθηκε από τον Ιωάννη Καποδίστρια» ενώ συνέχισε λέγοντας: «Οι Ένοπλες Δυνάμεις που είναι ακρογωνιαίος λίθος της ύπαρξης της Ελλάδας - καθώς η Ελλάδα αντιμετωπίζει όπως και τότε και τώρα ζώσα απειλή, σημαντική απειλή, υπαρξιακή απειλή - κινδύνευσαν να διολισθήσουν, εν μέρει τουλάχιστον, σε καθεστώς ΔΕΚΟ της δεκαετίας του ‘80. Και χρειάστηκε και χρειάζεται τεράστια προσπάθεια».

«Πρέπει η πατρίδα μας να μιμηθεί παραδείγματα. Πρέπει να μιμηθεί παραδείγματα προηγμένων χωρών, αλλά κυρίως πρέπει να εμπνευστεί από παραδείγματα φωτισμένων ανθρώπων. Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι κορυφαίος ανάμεσα σε αυτούς. Και εξέφρασε και εκφράζει ένα ρεύμα σκέψης, μια αντίληψη ζωής, η οποία πράγματι αποκρυσταλλώθηκε στα Επτάνησα, στα τέλη του 17ου αιώνα και μετά, ιδίως τον 18ο αιώνα πήρε ορμή, αναφέρομαι στον επτανησιακό ριζοσπαστισμό» ανέφερε ο κ. Δένδιας.

Στην τελετή παρευρέθησαν, επίσης, η βουλευτής Σοφία Βούλτεψη ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, ο υφυπουργός Εξωτερικών Θεοχάρης Θεοχάρης, ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης - Πέτρος Σπανάκης, η υφυπουργός Τουρισμού 'Αννα Καραμανλή, ο βουλευτής Παύλος Χρηστίδης ως εκπρόσωπος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, η βουλευτής Μαρία Αθανασίου ως εκπρόσωπος του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, οι βουλευτές Διονύσιος Χατζηδάκης, Παύλος Γερουλάνος, Νίκος Βρεττός, Ιωάννης Δημητροκάλλης, η πρώην Επίτροπος 'Αννα Διαμαντοπούλου, ο Δημήτριος Μεταλληνός ως εκπρόσωπος της Νίκης, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, ο δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος, ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Ιωάννης Τρεπεκλής, δήμαρχοι όμορων κι άλλων δήμων, ο πρέσβης της Ελβετίας Stefan Estermann, εκπρόσωποι της Εκκλησίας της Ελλάδας, των Σωμάτων Ασφαλείας, ξένων διπλωματικών αρχών, της ομογένειας, Επτανησιακών και Κερκυραϊκών σωματείων και συλλόγων.

Την εκδήλωση τίμησαν, επίσης, με την παρουσία τους η Ναταλία Καποδίστρια, τελευταία απόγονος του Ιωάννη Καποδίστρια, ο σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής, ο γλύπτης του ανδριάντα Γιάννης Μπάρδης, εκπρόσωποι Αρχών και Φορέων κ.ά.

Στην τελετή συμμετείχε επίσης η χορωδία του Συλλόγου Κερκυραίων Ηλιούπολης και Όμορων Δήμων «Οι Φαίακες».