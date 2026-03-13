Στην Ιαπωνία, οι πιέσεις ήταν εντονότερες, με τον Nikkei να υποχωρεί κατά 633,35 μονάδες ή 1,16% και να διαμορφώνεται στις 53.819,61 μονάδες.

Απώλειες κατέγραψαν οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες της Ασίας στη συνεδρίαση της Παρασκευής, με το αρνητικό κλίμα να κυριαρχεί στις περισσότερες αγορές της περιοχής, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να αξιολογούν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις πιθανές επιπτώσεις της σύγκρουσης στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη ειδικά για όσο διάστημα το πετρέλαιο βρίσκεται στη ζώνη των 100 δολαρίων.

Στην Ιαπωνία, οι πιέσεις ήταν εντονότερες, με τον Nikkei να υποχωρεί κατά 633,35 μονάδες ή 1,16% και να διαμορφώνεται στις 53.819,61 μονάδες, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε ρευστοποιήσεις. Στην Αυστραλία, ο δείκτης ASX 200 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 8.617,10 μονάδες, καταγράφοντας πτώση 11,90 μονάδων ή 0,14%.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η πτώση στην Ινδία, όπου ο δείκτης Nifty 50 υποχώρησε κατά 412,75 μονάδες ή 1,75%, κλείνοντας στις 23.226,40 μονάδες. Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng έκλεισε στις 25.429,53 μονάδες με απώλειες 287,23 μονάδων ή 1,12%. Αρνητικό πρόσημο κατέγραψε και η ηπειρωτική Κίνα, με τον δείκτη της Σαγκάης να υποχωρεί στις 4.095,449 μονάδες, χάνοντας 33,654 μονάδες ή 0,82%, στο πλαίσιο της γενικευμένης πτωτικής τάσης στις ασιατικές αγορές.

Πτωτικά αναμένεται να κινηθούν και οι ευρωπαϊκές αγορές στο άνοιγμα της συνεδρίασης της Παρασκευής, καθώς οι επενδυτές εξακολουθούν να παρακολουθούν τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις επιπτώσεις τους στην παγκόσμια οικονομία.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της IG, στο Λονδίνο ο δείκτης FTSE 100 αναμένεται να ξεκινήσει τη συνεδρίαση με απώλειες περίπου 0,05%, ενώ στο Παρίσι ο CAC 40 εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κατά 0,25%. Στη Φρανκφούρτη, ο δείκτης DAX προβλέπεται να κινηθεί χαμηλότερα κατά 0,29%.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι ευρωπαϊκές μετοχές ολοκλήρωσαν και την χθεσινή συνεδρίαση σε αρνητικό έδαφος, με τον πανευρωπαϊκό δείκτη Stoxx 600 να κλείνει την Πέμπτη με απώλειες περίπου 0,7%.

Στη Wall Street, ωστόσο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης το πρωί της Παρασκευής κινούνται ανοδικά. Τα futures του S&P 500 ενισχύονται κατά 0,25%, του Dow Jones κατά 0,32%, ενώ του Nasdaq 100 σημείωνουνν άνοδο 0,12%.