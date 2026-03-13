Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης όταν ένας 20χρονος κατέληξε μετά από επίθεση που δέχθηκε με μαχαίρι στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.
Στο βίντεο το οποίο μετέδωσε η ΕΡΤ, φαίνεται ο 20χρονος να τρέχει μαζί με άλλους ανθρώπους, οι οποίοι φοράνε κουκούλες, προτού καταρρεύσει και βρεθεί στο έδαφος.
Τι εξετάζει η αστυνομία
Τα πρώτα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας δείχνουν ότι προηγήθηκε επεισόδιο που πιθανολογείται να συνδέεται με οπαδικές διαφορές. Ο ίδιος, φέρεται να ήταν οπαδός του ΠΑΟΚ, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είχε απασχολήσει τις αρχές για οπαδικά επεισόδια.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος είχε ταυτοποιηθεί ως ένας εκ των δραστών που έστηναν ενέδρες σε φερόμενους παιδεραστές, στη δυτική Θεσσαλονίκη.
Πώς συνέβη το τραγικό περιστατικό
Το Κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχτηκε κλήση γύρω στις 22.00 για νεαρό άνδρα, ο οποίος ήταν αιμόφυρτος στο οδόστρωμα, φέροντας χτυπήματα από μαχαίρι στην πλάτη του, στην οδό Αργοναυτών. Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και διασώστες του ΕΚΑΒ.
Ο 20χρονος διακομίστηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και κατέληξε λίγο μετά τις 00:30.
Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και ειδικότερα το Τμήμα Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας, ενώ έχουν γίνει μέχρι στιγμής 4 προσαγωγές.